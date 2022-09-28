"QUELLI CHE HANNO OCCUPATO IL LICEO MANZONI DI MILANO SONO DEGLI STRONZI, DEI CIALTRONI E DEI MINCHIONI” - L’INTEMERATA DI GIUSEPPE CRUCIANI A "LA ZANZARA" CONTRO I RAGAZZI CHE HANNO OCCUPATO LA SCUOLA PER PROTESTARE CONTRO LA VITTORIA DEL CENTRODESTRA - “VADANO A LEZIONE DI DEMOCRAZIA DAL PROF. CELOTTO, NON ROMPANO IL CAZZO” - E PARENZO AFFONDA: “IL PROFESSOR CELOTTO LO CHIAMEREI ANCHE PER LA SIGNORA HOARA BORSELLI” - VIDEO

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