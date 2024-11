"QUESTO E' UN CLASSICO ESEMPIO DI FAKE NEWS" - LILLI GRUBER MOSTRA I TWEET DI FRATELLI D’ITALIA E SALVINI SUL FURTO DA LEI SUBITO A VILLA BORGHESE E PARTE AL CONTRATTACCO – “COME FANNO GLI ESPONENTI DI FRATELLI D'ITALIA A ESSERE COSÌ SICURI CHE SIA STATO UN IMMIGRATO?" – POI INFILZA “IL CAPITONE”: “NON HO MAI DIFESO UN'ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA CON LE PORTE APERTE A TUTTI. SALVINI PUÒ ANDARSI A RIVEDERE QUALCHE PUNTATA DI 'OTTO E MEZZO' COSÌ POTRÀ ESSERE RASSICURATO. SE QUESTO ESECUTIVO DI DESTRA GOVERNA COME MANIPOLA LE INFORMAZIONI C'È DI CHE PREOCCUPARSI” – VIDEO

(LaPresse) «Non ho mai difeso un'accoglienza indiscriminata con le porte aperte a tutti. Matteo Salvini può andarsi a rivedere qualche puntata delle tante di Otto e mezzo così potrà essere rassicurato».

Così Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' - su La7 - commentando un post social nel quale il leader leghista Matteo Salvini, dopo che la giornalista era stata derubata del suo borsello a Roma, aveva scritto: «Anche Lilli Gruber ieri sera in diretta tv si rende conto che con un'accoglienza indiscriminata e un'immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte. Ma come, quando lo diceva la Lega non eravamo brutti e cattivi? Benarrivata».

Rivolgendosi poi a Fratelli d'Italia, Gruber afferma: «Se hanno notizie su chi mi ha derubata devono andare subito in commissariato per fare una denuncia, visto che né io né la polizia sappiamo chi mi ha sottratto il borsello. Non sappiamo se sia stato un immigrato o un italiano, quindi mi chiedo: come fanno gli esponenti di Fratelli d'Italia a essere così sicuri che sia stato un immigrato?». E conclude: «Perché racconto tutto questo? Perché è un classico esempio di fake news, di manipolazioni, di una bugia che viene venduta per notizia vera. Se questo esecutivo di destra governa come manipola le informazioni c'è di che preoccuparsi».

