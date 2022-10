"IN QUESTO MOMENTO STO CANTANDO PER PAGARE LE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA" - IL CARO BOLLETTE HA SDERENATO L'UGOLA DI AL BANO - IL CANTANTE PUGLIESE MOSTRA A "CARTABIANCA" QUANTO PAGA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SUA AZIENDA AGRICOLA: DA GENNAIO AD AGOSTO IL CANTANTE HA SBORSATO LA BELLEZZA DI 385.605 EURO (IL 202% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE) - VIDEO

al banno in bolletta

Non solo i comuni cittadini ma anche i vip sono stanchi di vedere le bollette aumentare a dismisura. E' il caso di Al Bano che, ospite del programma di Rai Tre "Cartabianca", mostra la sua bolletta dell'energia elettrica e denuncia l'aumento dei costi. «Un rincaro assurdo» sentenzia il cantante pugliese.

al bano bianca berlinguer

«Da gennaio ad agosto 2021 -dice il cantante facendo riferimento presumibilmente ai costi legati alla sua tenuta in Puglia- 127.492 euro. Da gennaio ad agosto 2022, 385.605 euro, il 202% di rincaro. E' assurdo» continua il cantante, adirato dai continui aumenti che da mesi mettono in ginocchio gli italiani.

al bano a cartabianca 2

In studio, sul tema bollette si confrontano Fabio Donzelli di Fratelli d'Italia e Debora Serracchiani del Pd. «Porca misera, non parlate insieme», dice Al Bano nel ruolo di moderatore. «Di base sono d'accordo sull'idea del reddito di cittadinanza, ma un po' di danni sono stati fatti. L'idea è buona, aiutiamo chi ha bisogno: ma stiamo attenti a non svaccare...» aggiunge esprimendosi sul reddito di cittadinanza.

bolletta al bano

In un'intervista poi al Quotidiano di Puglia l'artista è tornato sull'argomento: «La mia azienda è solida e decennale? Iniziamo ad usare l’imperfetto, se si continua così dobbiamo dire “era”. In questo momento posso dire che anche io sto cantando per pagare le bollette dell’energia elettrica. I conti non tornano più e tante aziende hanno già alzato le mani e si sono arrese: ristoranti, piccoli alberghi, pizzerie. La gente non ce la fa più. Prima c'era il Covid che faceva morire di malattia ora c’è un nuovo Covid che fa morire per altre ragioni».

al bano a cartabianca 1