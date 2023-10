"QUESTO È UN PAESE IPOCRITA DOVE SI PUNTA IL DITO A CIO' CHE SEMBRA DIVERSO" - IL RAPPER SHIVA RISPONDE ALLE CRITICHE DOPO CHE CENTINAIA DI PISCHELLI HANNO INVASO LE STRADE DEL CENTRO DI MILANO PER UN RADUNO DA LUI ORGANIZZATO: "È UN MOVIMENTO CULTURALE CHE NON FA MALE A NESSUNO. PERCHE' NESSUNO PROVA A CAPIRE I GIOVANI? PERCHE' ARTISTI AL NUMERO 1 DI OGNI CLASSIFICA MONDIALE NON PASSANO IN TV?" - "NON COLLEGATE OGNI COSA FATTA DA RAPPER A SPACCIO DI DROGA E CRIMINALITÀ.…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Lucia Landoni per www.repubblica.it

SHIVA

Centinaia di giovanissimi in strada, con i telefonini alla mano, per l’evento organizzato dal 24enne rapper milanese Shiva (all’anagrafe Andrea Arrigoni), che ha dato appuntamento ai propri fan in piazza della Scala nel pomeriggio di oggi: il tam tam era ovviamente partito dai social, […]

L’evento era battezzato “Red bomb” e infatti il rosso era il colore dominante negli outfit della folla che ha invaso la piazza e le vie limitrofe: lo staff del rapper – in felpa e passamontagna – ha lanciato delle magliette da un pick up, mentre i ragazzi facevano a gara per aggiudicarsele e i passanti incuriositi assistevano allo spettacolo, qualcuno filmandolo […] “Siamo qua per fare un pensierino a tutta la nostra gente – hanno detto – Questo non è merchandising, ma è la nostra strada”.

evento di shiva a milano 1

DOMANDA SONDAGGIO

Il raduno improvvisato ha suscitato […] la perplessità di molti milanesi sui social. Alcuni dei ragazzi partecipanti hanno risposto alle critiche: “Era tutto autorizzato e non abbiamo fatto nulla di male. Ci siamo solo divertiti moltissimo”. […] Già a maggio 2022 un raduno dei fan di Shiva aveva mandato in tilt il centro città, perché dopo aver regalato le magliette il rapper aveva dato il via a un autentico corteo, durante il quale secondo alcuni testimoni sarebbero state danneggiate delle auto.

