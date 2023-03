"LA RABBIA UNISCE, LA DELUSIONE CREA ALLEANZE. SHAKIRA MI HA INSEGNATO CHE UNA CANZONE DEVE GRONDARE ANIMA E SANGUE" - KAROL G, LA CANTANTE COLOMBIANA CHE HA COLLABORATO CON SHAKIRA PER "TQG", LA CANZONE AL VELENO CONTRO I RISPETTIVI EX: "L'HO SCRITTA UN ANNO E MEZZO FA, QUANDO HO SAPUTO CHE LEI SI TROVAVA NELLA MIA STESSA SITUAZIONE. L’HO CHIAMATA E LE HO DETTO: 'HO UNA CANZONE PER NOI. È SPECIALE'" - "ORA TUTTO IL MONDO CONOSCE I RETROSCENA. GRAZIE ALLA MUSICA IO E SHAKIRA…" - VIDEO + FOTO BOMBASTICHE

Estratto dell'articolo di Filippo Brunamonti per “la Repubblica”

karol g SHAKIRA

[…] Bastano pochi minuti al cospetto di Karol G, la superstar colombiana che fa strage di stream (74 miliardi in totale), tournée […] e premi (miglior performance reggaeton e artista esordiente ai Latin Grammy Awards), per capire che Carolina Giraldo Navarro, 32 anni, di Medellín, è qui per restare. […] sulla scia del duetto con Shakira, anche lei di origine colombiana, e del singolo TQG (Te quedó grande) che potremmo tradurre con “troppo grande per te” o “ti sto grande”. «Il nostro è un inno al cuore selvaggio delle donne» ci dice Karol G […]

karol g 25

Shakira, in “TQG”, aggiunge una qualità combattiva al suono. Come avete scoperto di condividere la stessa scala di valori?

«Il suo stile mi ha colpito come un fulmine, Shakira ha centrato il bersaglio parlando della rottura con il suo ex d’impulso. Ho scritto TQG un anno e mezzo fa, quando ho saputo che lei si trovava nella mia stessa situazione — due donne nell’occhio del ciclone, due storie d’amore finite male — l’ho chiamata e le ho detto: “Ho una canzone per noi. È speciale».

karol g 4

Da un lato, Karol G che sfodera le unghie e riflette sulla rottura con il rapper portoricano Anuel AA, dall’altro Shakira che mette in ridicolo l’ex Gerard Piqué in una canzone record di clic. Possiamo parlare di sorellanza?

«La rabbia unisce, la delusione crea alleanze. Shakira mi ha insegnato che una canzone deve grondare anima e sangue. Ora tutto il mondo conosce i retroscena: se una storia d’amore va al macero e lo vivi davanti a milioni di persone, è ancora più difficile superarla. Grazie alla musica io e Shakira ci siamo rimboccate le maniche e siamo andate avanti. La Colombia intera sarà fiera di noi».

karol g 28

[…] Cosa farà domani?

«Viaggerò e cercherò di diventare un’imprenditrice che trasmette fiducia nel futuro. Al Coachella, in California, ho portato un medley di successi in spagnolo di artisti che non si erano mai esibiti al festival, tra cui Selena, Ricky Martin, Celia Cruz, Daddy Yankee, Luis Fonsi. Indossavo i colori della nostra bandiera. La comunità latina non dimenticherà quel momento. Io non lo dimenticherò. Il domani è già più bello».

