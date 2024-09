11 set 2024 19:12

"RAIFICTION" DA LEONE (DI SICILIA) SI FA PECORA! RAI 1 APRE LA PROPRIA STAGIONE DELLE SERIE CON TITOLI NON SUOI COME "MAXIMA" E “I LEONI DI SICILIA”, UNO DEI PRODOTTI ITALIANI PIÙ ATTESI DELLO SCORSO ANNO DAL PUBBLICO PAGANTE DI "DISNEY+" - LA POLEMICHE DEL SITO DI DAVIDE MAGGIO - "MA PERCHÉ? LA RAI NON È PIÙ IN GRADO DI PRODURSI UNA PUNTA DI DIAMANTE DA SÉ? NON UN GRANDE INIZIO DI STAGIONE"