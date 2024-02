"REGISTRAI QUELLO SPOT DUE MESI DOPO IL PARTO. ERO MORBIDA, LE ALTRE MODELLE ERANO MAGRISSIME, IO MATERNA” – CHE FINE HA FATTO CANNELLE, LA BOMBASTICA “RAGAZZA MOROSITAS” DELLA PUBBLICITÀ ANNI ’80 CHE SI È RITIRATA ALL’APICE DEL SUCCESSO DOPO AVER FATTO SBAVARE MEZZA ITALIA? “HO SCELTO DI NON PIEGARMI A COMPROMESSI. IL MONDO DELLO SPETTACOLO VIVE DI PROPOSTE E RICATTI, A CHI ANCORA MI RINFACCIA DI AVER BUTTATO UNA CARRIERA RISPONDO: IO SONO LIBERA E TU?” – LA TENUTA IN LIGURIA DOVE PRODUCE OLIO, LA SPIRITUALITA’ E SANREMO 1994: “SONO STATA LA PRIMA A…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Clarissa Domenicucci per “Specchio – la Stampa”

Negli Anni '80 quella bellezza esotica spiazza in uno spot di successo che stravolge i canoni estetici tradizionali e Cannelle diventa per tutti la ragazza Morositas, […] Oggi vive immersa nella natura, circondata dai gatti e da 450 ulivi nella sua tenuta in provincia di Imperia dove produce e vende l'olio biologico di Cannelle. Vedova, ha due figlie che lavorano in America e non si è ricostruita una vita sentimentale

[…]. «Morositas arriva nel 1985, ero incinta di due mesi di mia figlia Rebecca e un'amica mi chiese di accompagnarla ad un provino. C'erano tante ragazze di colore. L'amica si allontana, il casting apre la porta e mi chiama dentro, io rispondo che non sono lì per il provino ma lui insiste. Mi scelgono e aspettano che nasca la bimba; registriamo lo spot due mesi dopo il parto e credo che questo sia stato il segreto del successo: ero morbida, con qualche chilo in più rispetto agli standard. Le modelle erano magrissime, io materna».

La tv la cerca, Baudo la chiama sul palco dell'Ariston protagonista con Anna Oxa di Sanremo 1994. «Maurizio Costanzo è stato fondamentale, mi ha permesso di farmi conoscere dal pubblico. Pippo Baudo desiderava che la conduzione del Festival rispecchiasse il cambiamento sociale in atto e mi chiamò. Sono stata la prima ad annunciare i cantanti senza leggere dal foglietto in mano, decisi io di eliminarlo e non lo hanno più utilizzato».

Un Festival d'oro, poi Cannelle sparisce per sempre dalla scena. «Sono una donna libera e ho scelto di non piegarmi a compromessi. Dopo Sanremo mi hanno fatto capire che erano necessari, il mondo dello spettacolo vive di proposte e ricatti e decisi di chiudere con la vita artistica. Chi si vende non è più libero, tutto ha un prezzo, l'ho insegnato alle mie figlie».

All'apice del successo si allontana e si dedica alla famiglia e alla cura della sua vita spirituale. «[…] Se la sera non faccio tardi mi alzo alle tre del mattino […] Mi copro, esco di casa, mi siedo a guardare il cielo e ascolto; poi rientro […] e medito».

Qual è stato il momento più difficile della vita? «Quando mio marito si è ammalato di cancro. […] a mia religione è quella del cuore e la medicina è la meditazione che cura anima e corpo allontanando energie negative. Nei momenti più duri si è rivelata la mia salvezza, per questo ho sentito il desiderio di insegnarla per tanti anni».

«Se ho vissuto due vite? Almeno quattro - risponde Cannelle- e a quelle persone che ancora mi rinfacciano di aver buttato nella spazzatura una carriera di successo, rispondo: io sono libera e tu?».—

