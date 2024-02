"LA REUNION DEGLI OASIS? NIENTE DA FARE. MIO FRATELLO NON VUOLE" - PASSANO GLI ANNI MA NON GLI SCAZZI TRA I FRATELLI GALLAGHER: LIAM CHIUDE LE PORTE PER L'ENNESIMA VOLTA A UNA PACE CON NOEL E AFFONDA IL COLPO: "IO BEVEVO, E ANCHE LUI, MA A UN CERTO PUNTO NOEL SI È TRASFORMATO E HA DECISO CHE LA VITA DA ROCKSTAR NON ANDAVA PIÙ BENE. TUTTO QUESTO PER ANDARE A SUONARE CON UNO CHE HA AGGREDITO LA FIDANZATA" - "DIRETE CHE SONO ARROGANTE MA…"

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

LIAM GALLAGHER

[…] Liam Gallagher e John Squire dopo la fine degli Oasis e degli Stone Roses pubblicano un album che è esattamente quello che ci si potrebbe aspettare dalla migliore voce e dalla migliore chitarra del rock inglese degli ultimi anni. I singoli Just Another Rainbow e Mars To Liverpool sono già in testa alle classifiche, il Brit-pop colpisce ancora con una sorta di supergruppo.

liam noel gallagher

«Ma non mi è mai piaciuta la definizione Brit-pop per la musica degli Oasis e per questa — dice Liam —. Brit-pop va bene per Blur, Elastica, Menswear, non per noi, che eravamo più classici, più rivolti alla tradizione dei Beatles, Kinks, Faces, The Who». […] Liam e John sembrano fatti l’uno per l’altro, da un punto di vista musicale e non solo. Sarà l’età (51 e 61), saranno gli eccessi nei gruppi passati, ma oggi sono due rockstar gentiluomini e tra un fucking e l’altro Liam quasi si scusa di trovare l’album favoloso: «Direte che sono il solito arrogante ma non mi sorprende che l’album stia andando bene, perché non bisogna essere scienziati spaziali per capire certe cose. […] è proprio l’album che è venuto bene». […]

OASIS BY GERED MANKOVITZ jpeg

La collaborazione potrebbe continuare perché «la gente continua ad amare la musica vera, suonata e cantata davvero, anche se YouTube è pieno di fake fatti con l’intelligenza artificiale. Ma è come guardare una partita vera allo stadio, o giocare a Fifa sulla playstation», dice Liam. Per John «è una questione di respiro. Nella voce vera c’è qualcosa che si connette con l’ascoltatore a un altro livello». La storia degli Oasis è ferma a quel 28 agosto 2009, quando l’ennesima lite tra Liam e il fratello Noel fece saltare il concerto qui a Parigi, e la band. Da allora le possibilità di una reunion sono un tormentone[…]

oasis

«sì, bevevo, e anche lui, ma a un certo punto Noel si è trasformato in Ronan Keating (l’ex cantante perfettino dei Boyzone, ndr) e ha deciso che la vita da rockstar non andava più bene», «e tutto per andare in tour adesso con il cantante dei Kasabian, Tom Meighan» (accusato nel 2020 di avere aggredito la fidanzata). Qui a Parigi, la città della fine degli Oasis, inevitabile rifare il punto. Reunion? «No». Neanche in agosto per i trent’anni di Definitely Maybe? «No, niente da fare purtroppo». Si va avanti, c’è il tour con John Squire. […]

