"RICOMINCIO A LAVORARE PERCHÉ COSÌ MI HANNO INSEGNATO" - SI RIPRENDE CON LE VECCHIE ABITUDINI: MARIA DE FILIPPI TORNA IN TV – LA PRESENTATRICE, DOPO LO STOP PER LA MORTE DEL MARITO MAURIZIO COSTANZO, RIPARTE SABATO 4 MARZO CON LA NUOVA PUNTATA DI “C’È POSTA PER TE” - DOMENICA 5 MARZO TORNA POI “AMICI”, IN VISTA DEL SERALE CHE DOVREBBE PARTIRE IL 18 MARZO. DA LUNEDÌ 6 MARZO TOCCA A “UOMINI E DONNE”…

Estratto dell'articolo da www.repubblica.it

maria de filippi c e posta per te

Maria De Filippi ricomincia a lavorare. La conduttrice torna in studio per la registrazione di Amici mentre sabato 4 marzo va in onda la puntata di C'è posta per te registrata prima della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio.

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato", ha detto Maria De Filippi, tornando in studio, agli Elios di via Tiburtina, per registrare la nuova puntata di Amici, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

maria de filippi 3

La conduttrice riprende così i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Sabato 4 in prima serata C'è posta per te, con la puntata, sospesa la settimana scorsa per il lutto, che ospita Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult Mare fuori. Domenica 5 marzo torna poi Amici, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da lunedì 6 marzo tocca a Uomini e donne. […]

can yaman maria de filippi maria de filippi 5 maria de filippi 4 maria de filippi amici maria de filippi 18a7031 maria de filippi maria de filippi massimo ranieri maria de filippi ce posta per te