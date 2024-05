7 mag 2024 12:37

"RINGRAZIO GIGI BUFFON. MI HA LASCIATA DA QUALCHE PARTE, MA MI HA PRESO UNA PERSONA CHE MI FA STARE BENE” - ALENA SEREDOVA PARLA DELLA SUA NUOVA FAMIGLIA DOPO IL MATRIMONIO CON ALESSANDRO NASI E LANCIA UNA FRECCIATA AL SUO EX: "ERO UNA DONNA ESTREMAMENTE DELUSA E FERITA. IN PIÙ CON DUE BAMBINI. ALL’INIZIO ERO MOLTO CHIUSA. PENSO CHE NON SIA STATO FACILE PER ALESSANDRO ALL’INIZIO"