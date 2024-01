"D’ALEMA MI AVEVA PROPOSTO DI DIRIGERE L’UNITÀ" – A “L’ARIA CHE TIRA” VITTORIO FELTRI RIVELA DI QUANDO "BAFFINO" LO CHIAMÒ ALLA GUIDA DEL QUOTIDIANO COMUNISTA: “ERO AMICO DI D’ALEMA PERCHÉ È UNA PERSONA SERIA E MI HA DETTO, "DAI VIENI A DIRIGERE L’UNITÀ. PROBABILMENTE SCHERZAVA, MA COMUNQUE ME L’HA DETTO…” - VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

MASSIMO D'ALEMA

Vittorio Feltri direttore dell'Unità, storico quotidiano di Sinistra fondato da Antonio Gramsci e house organ del Partito Comunista Italiano. Detta così, sembrerebbe una di quelle ipotesi da racconto di fantascienza ucronico e invece questa mattina, durante la puntata de L'Aria che Tira condotto da David Parenzo su La7, l'attuale consigliere regionale della Lombardia eletto nelle file di Fratelli d'Italia e più volte direttore delle testate di Destra Libero e Il Giornale, ha scodellato l'inattesa verità.

VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO

L'altra ospite Flavia Perina stava prendendo Feltri a esempio dell'impossibilità che un uomo di Destra come Feltri o Mario Sechi possa essere chiamato a dirigere un quotidiano di Sinistra come L'Unità e La Repubblica, e invece il diretto interessato l'ha smentita in diretta.

"No, D'Alema me lo aveva proposto" ha esclamato il consigliere di FdI. All'ilarità dei presenti e del conduttore che credevano a una battuta, egli si è impuntato: "Caspita, se ve lo dico! Io ero amico di D'Alema perché è una persona seria e mi ha detto, 'dai vieni a dirigere l'Unità'. Probabilmente scherzava, ma comunque me l'ha detto".

"Fermate le rotative!" ha potuto solo scherzare Parenzo sottolineando lo scoop inaspettato.

L'UNITA' togliatti l'unità massimo d alema (2) MASSIMO D ALEMA VINO l'unità VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO