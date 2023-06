LUCA BIZZARRI

L'altezza dalla quale si giudica chi sbaglia, chi per stupidità rovina le vite altrui e la sua. Quell'altezza, sono felice di non averla, di non potermela permettere, conscio di aver avuto, qualche volta, culo. Beati quelli che non hanno mai corso quel rischio.

Il commento di Marianna Aprile: “Servirebbe un po’ di onestà per ammettere che almeno una volta nella vita tutti abbiamo rischiato di ammazzarci o ammazzare per una stronzata di quelle che - siccome ti è andata bene - diventano un aneddoto”

Il commento di Paola Di Caro: “C’è la legge per punire e c’è il messaggio, l’esempio, l’educazione alla vita e le norme per formare. E per cambiare, perché per certi errori c’è chi non torna più a casa”

Dal profilo twitter di Selvaggia Lucarelli: Non capire la differenza tra commettere una cazzata (succede) e adottare le cazzate pericolose per sé e per gli altri come stile di vita nonché come fonte di reddito continuativa. Finché non ci scappa il morto. Ce ne vuole eh.

