Ivan Rota per Dagospia

Isola dei famosi: nel daytime di ieri è apparsa una scritta “Simone e Alessandro sono fuori dal gioco”. Su Twitter è stato poi chiarito che Simone Antolini si è ritirato “per problemi di salute” mentre il fidanzato Alessandro Cecchi Paone “ha deciso di non proseguire la sua avventura”. L’Isola non porta bene

ALESSANDRO CECCHI PAONE E SIMONE ANTOLINI HANNO ABBANDONATO L’ISOLA DEI FAMOSI 2023

Estratto da fanpage.it

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023. La notizia è stata confermata a Fanpage.it da fonti vicine al programma. Ancora ignote le motivazioni dell’abbandono ma è probabile che nel corso del daytime che andrà in onda su Canale5 giovedì 11 maggio la decisione dei due di lasciare il gioco sarà approfondita. Entrambi gli ex concorrenti del format sono già tornati attivi su Whatsapp.

Già nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone aveva avanzato l'ipotesi di abbandonare il gioco. Ritrovatosi nella condizioni di giocare da concorrente singolo, il giornalista aveva palesato il suo malumore, specificando che gli accordi che hanno regolato l'ingresso suo e del compagno nel cast sarebbero stati diversi. "Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi", aveva precisato Cecchi Paone. Ilary Blasi, conduttrice del programma, lo aveva invitato ad andare temporaneamente avanti fino alla fine della puntata, in attesa che la posizione della coppia fosse chiarita con la produzione del reality show.

