"C’E’ UN BOOM DI ISCRITTI A FRATELLI D’ITALIA, SONO TUTTI DIRIGENTI DELLA RAI” - FIORELLO IRONIZZA SU “TELEMELONI” AD ‘ASPETTANDO VIVA RAI2’: “NOVE NON CI HA VOLUTO PERCHÉ COSTAVAMO TROPPO POCO” - L’IRONIA SUL CANONE RAI: “LO ABBASSANO PERCHÉ È ANDATO VIA FAZIO? DOPO GLI ASCOLTI DI “CHE TEMPO CHE FA” A VIALE MAZZINI LAMENTI E PIANTI… - VIDEO

Da corriere.it - Estratti

fiorello meloni

Fiorello ironizza su TeleMeloni ad Aspettando Viva Rai2: "C’è un boom di iscritti a FdI” ha esordito, “sono tutti dirigenti della Rai”. Nel programma trasmesso in diretta sul profilo Instagram di Fiorello e poi in replica su RaiPlay, le prove tecniche di risveglio nel segno del buonumore hanno visto showman siciliano ironizzare sui suoi padroni di casa, in vista della nuova stagione di 'Viva Rai2', al via il 6 novembre dal glass box al Foro Italico.

"Siamo su TeleMeloni, perché chi lavora in Rai è tutto TeleMeloni. Viva Rai2 è il programma che Nove non ha voluto perché costiamo troppo poco", ha continuato Fiorello. "Non eravamo ironici o sarcastici, l'abbiamo detto perché durante il governo Meloni, la Rai è TeleMeloni. Con Monti, ad esempio, era TeleMonti...".

Durante la rassegna, poi, Fiorello ha proseguito con la sua satira: "C'è stato un boom di iscritti per FdI, il più 40 per cento. (...) E sono tutti dirigenti Rai...", ha concluso.

fiorello fazio fiorello roberto sergio fiorello