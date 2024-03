"L’UOVO DI PASQUA? È UNA COSA COMICA, INUTILE" – IL BORBOTTIO CONTINUO DEL DIRETTORE EDITORIALE DE “IL GIORNALE”, VITTORIO FELTRI: "DELLA PASQUA, COME DI TUTTE LE ALTRE FESTE COMANDATE, NON ME NE FREGA NIENTE, LE DETESTO. IN PARTICOLARE PERÒ QUELLO CHE SOPPORTO DI MENO SONO IL CAPODANNO, GIORNO IN CUI VADO A LETTO ALLE 21.30 E ME NE FREGO DEI FESTEGGIAMENTI DI MEZZANOTTE”

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

vittorio feltri

L’uovo di Pasqua? “E’ una cosa comica, inutile, che dà per scontato sia necessario aspettare un anno per mangiare un pezzo di cioccolato oltretutto anche vuoto all’interno. Della Pasqua, come di tutte le altre feste comandate d’altra parte, non me ne frega niente…” Ecco il commento ‘tranchant’ del direttore editoriale de il Giornale Vittorio Feltri, che oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato di detestare le prossime festività come quelle che le hanno precedute.

“Detesto e non faccio assolutamente in tutte le feste comandate, in particolare però quello che sopporto di meno sono il Capodanno, giorno in cui vado a letto alle 21.30 e me ne frego dei fuochi d’artificio e dei festeggiamenti di mezzanotte”, ha ‘precisato’ il giornalista a Un Giorno da Pecora.

