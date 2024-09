"UNO SCANDALO MOLTO ITALIANO!" - ANCHE IL TABLOID INGLESE "DAILY MAIL" SI OCCUPA DELL'AFFAIRE SANGIULIANO-BOCCIA, ORMAI ASSURTO A FIGURA DI MERDA MONDIALE: "L'AMANTE DEL MINISTRO DELLA CULTURA SI È FILMATA IN PARLAMENTO CON UNA TELECAMERA NASCOSTA NEGLI OCCHIALI E HA DIFFUSO CONVERSAZIONI PRIVATE, DOPO CHE LUI L'HA LASCIATA" - TUTTI GLI SCANDALI DEL GOVERNO MELONI MESSI IN FILA DAL QUOTIDIANO INGLESE: "SANTANCHÈ È INDAGATA E LA MELONI È STATA COSTRETTA A LASCIARE IL SUO COMPAGNO SORPRESO A FARE COMMENTI OSCENI ALLE SUE COLLEGHE..."

L'Italia è stata scossa nel profondo, dopo che è stato rivelato che l'amante del ministro della Cultura italiano si è filmata più volte con una telecamera nascosta negli occhiali. Gennaro Sangiuliano, 62 anni, era sull'orlo delle lacrime quando ha confessato pubblicamente di aver avuto una relazione con l'influencer di moda Maria Rosaria Boccia, con cui si è lasciato in estate dopo la loro appassionata relazione.

Sangiuliano ha detto di aver incontrato la Boccia a una festa a Napoli nel maggio di quest'anno, ma di aver chiuso con lei tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. In un apparente impeto di rabbia, l'amante 41enne, una donna molto istruita con due lauree in economia, ha reso pubbliche conversazioni private che avrebbero coinvolto Sangiuliano in uno scandalo di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici.

L'ex amante avrebbe utilizzato fondi pubblici per pagare i suoi viaggi, ha ricevuto informazioni riservate ed è stata nominata consigliere speciale, nonostante un apparente conflitto di interessi. Boccia sembra supportare le sue affermazioni con registrazioni audio di telefonate con funzionari governativi, screenshot di biglietti aerei e fotografie di programmi di eventi ufficiali del governo.

Ha anche usato gli occhiali Ray-Ban Stories, che hanno un microfono e una telecamera incorporati, per registrare a Palazzo Montecitorio, dove è vietato filmare. Il ministro sostiene di aver pagato di tasca propria la maggior parte dei suoi viaggi e ha negato che il suo ministero abbia approvato un contratto di consulenza. Il ministro ha dichiarato: “Non ha avuto accesso a documenti riservati o confidenziali”.

Ma anche lei è sembrata controbattere, pubblicando su Instagram documenti che, a suo dire, dimostrano il suo coinvolgimento in incontri ufficiali, visite in loco e consultazioni. In un'intervista rilasciata mercoledì ai media italiani, il ministro si è scusato in lacrime con la moglie, Federica Corsini: “La prima persona a cui devo chiedere scusa, che è una persona eccezionale, è mia moglie”.

Ha inoltre dichiarato di essersi scusato con Giorgia Meloni, che avrebbe respinto la sua lettera di dimissioni. La Meloni non ha commentato ufficialmente lo scandalo, anche se mercoledì, durante una riunione, ha dichiarato: “Stiamo facendo la storia e dobbiamo esserne tutti consapevoli. Questo non consente pause e soste, tanto meno errori e passi falsi”.

Quest'anno il suo governo è stato colpito da una serie di scandali, con il ministro del Turismo Daniela Santanchè indagata per presunta frode e falso in bilancio. La stessa Meloni è stata costretta a lasciare il suo compagno di lunga data, il padre di sua figlia, dopo che questi è stato sorpreso a fare commenti osceni alle sue colleghe nell'emittente televisiva in cui lavorava.

