1. OSCAR 2024, RYAN GOSLING IN ROSA BARBIE CANTA "I'M JUST KEN"

ryan gosling canta i'm just ken agli oscar. 6

Durante la cerimonia degli Oscar 2024, uno dei protagonisti sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles della 96esima edizione è stato sicuramente Ryan Gosling. L'attore non ha vinto nessun Oscar ma ha dato spettacolo presentandosi in un completo rosa Barbie (con guanti e lustrini) con decine di altri Ken per interpretare in stile vecchia Hollywood "I'm Just Ken", uno dei due brani di "Barbie" candidati per la miglior canzone originale.

ryan gosling canta i'm just ken agli oscar. 2

LA PERFORMANCE

Nella sua performance Ryan Gosling ha voluto rendere omaggio all'interpretazione di Marilyn Monroe nel celebre film di Howard Hawks del 1953 "Gli uomini preferiscono le bionde". L'attore ha sceso una scalinata piena di uomini in smoking nero, ben visibile grazie al suo completo fucsia. […] alla chitarra per un breve momento, Slash dei Guns N' Roses.

L'effetto su Emma Stone

ryan gosling canta i'm just ken agli oscar.

Emma Stone dopo aver vinto il premio Oscar come miglior attrice protagonista […]: "Mi si è rotto il vestito, è successo sicuramente prima con I'm Just Ken, se ne è andata anche la mia voce", […]

DELUSIONE PER BARBIE

"Barbie", rivale di "Oppenheimer" fin dal giorno in cui a luglio uscirono in simultanea nelle sale, è rimasta quasi a bocca asciutta agli Oscar 2024. Il film di Greta Gerwig ha portato a casa un'unica statuetta per la miglior canzone originale, "What was i made for" di Billie Eilish e del fratello Finneas che ha battuto in casa "I'm Just Ken", cantata da Ryan Gosling. […]

2. IL WRESTLER È NUDO: JOHN CENA SUL PALCO DEGLI OSCAR ANNUNCIA I MIGLIORI COSTUMI

john cena nudo agli oscar. 2

L'ex wrestler John Cena ha fatto il suo ingresso sul palco completamente nudo, coperto solo da una grande busta color beige con dentro il nome del vincitore dell'Oscar per i migliori costumi. "Ragazzi - ha commentato Cena - io non lotto nudo, lotto con gli shorts". […]"Non credo di poterla aprire", dice l'ex stella della Wwe. E' Kimmel, quindi, a incoronare 'Povere creature!'.

