"È SCONCERTANTE CHE SIANO STATI DATI SOLO 14 ANNI ALLO ZIO DI SAMAN E 17 ANNI A MARIO ROGGERO" – GIUSEPPE CRUCIANI PARAGONA LA PENA INFLITTA ALL’UOMO CHE HA UCCISO LA NIPOTE DI ORIGINI PACHISTANE, A NOVELLARA, CON QUELLA CHE DOVRÀ SCONTARE IL GIOIELLIERE COLPEVOLE DI AVER UCCISO DUE RAPINATORI – IL CONDUTTORE DI SCAGLIA CONTRO LE FEMMINISTE “NON LE HE SENTITE MOBILITARSI CONTRO IL VERO PATRIARCATO, QUELLO DELLE SOCIETÀ ISLAMICHE. NON LE PUTTANATE CHE CI AVETE PROPINATO NELLE ULTIME SETTIMANE...” - VIDEO

[…] Cruciani ha commentato la condanna all’ergastolo dei genitori di una ragazza di origine islamica che voleva vivere all’occidentale: “Accolgo con grandissima gioia, la condanna all’ergastolo dei genitori di una ragazza di cui mi sono occupato nel passato durante una trasmissione televisiva, Saman Abbas.

Una ragazza italiana, purtroppo di origine islamica. I genitori sono stati condannati all’ergastolo perché l’hanno uccisa, o l’avrebbero fatta uccidere, perché non voleva sposarsi in un matrimonio combinato. Voleva vivere all’occidentale, lei. Voleva vivere qui in occidente, come cazzo voleva lei.

L’hanno eliminata. Non ho sentito in questi anni le femministe mobilitarsi per il vero patriarcato. Non le ho sentite mobilitarsi contro l’unico vero patriarcato. Non le puttanate che ci avete propinato nelle ultime settimane. Il vero patriarcato esiste nelle società islamiche, dove regna l’islam, dove regna questa religione.”

