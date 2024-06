20 giu 2024 17:36

"SCOTT" E MANGIATO - È UN BRUTTO PERIODO PER LE STAR AMERICANE: DOPO L'ARRESTO DI JUSTIN TIMBERLAKE PER GUIDA IN STATO D'EBBREZZA, TRAVIS SCOTT È FINITO IN MANETTE PER AVER SEMINATO IL PANICO NEL PORTO DI MIAMI - IL RAPPER ERA "UBRIACO E MOLESTO" E AVREBBE CREATO DISORDINI SU UNA BARCA ORMEGGIATA - IL PROPRIETARIO DELL'IMBARCAZIONE HA RACCONTATO CHE IL 33ENNE "URLAVA PAROLACCE E CONTINUAVA A DISTURBARE..."