10 feb 2024 17:22

"SE DEVO FARE COSE IN TV LE FACCIO IN RAI, IN QUESTO MOMENTO..." - FIORELLO, IN UN'INTERVISTA ALL'ANSA, COMMENTA LA DAGO-INDISCREZIONE SU UN SUO POSSIBILE PASSAGGIO A LA7 O A DISCOVERY SUL NOVE: "FINO A CHE CI SARÀ VIVA RAI2! DOPO CREDO CHE VERRÀ PER ME UN PERIODO DI TOTALE RIPOSO. QUESTE VOCI NASCONO DA BATTUTE TRA AMICI, COME ANDREA SALERNO, DIRETTORE LA7. OGNI TANTO RIDIAMO E SCHERZIAMO…".