"SE SIETE QUI PER ASCOLTARE LE CANZONI DI PINK FLOYD, MA NON LE MIE IDEE POLITICHE SIETE PREGATI DI ANDARE A FARE IN CULO AL BAR" - LA SCRITTA COMPARSA SUL PALCO DEL FORUM DI ASSAGO POCO PRIMA DEL CONCERTO DI QUELLO SVALVOLATO DI ROGER WATERS - TRA SPARATE ANTISEMITE E "PUTINATE" PRO-RUSSIA, IL CANTANTE NEGLI ULTIMI TEMPI NE HA DETTE DI TUTTI I COLORI - DURANTE LO SPETTACOLO È STATA ANCHE PROIETTATA UN'IMMAGINE DI RONALD REAGAN ACCOMPAGNATA DALLA SCRITTA: "QUEST'UOMO HA AMMAZZATO PIÙ DI 30.000 PERSONE"

ROGER WATERS

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per www.lastampa.it

Al concerto di Roger Waters al forum di Assago e poco prima della partenza della serata, sui grandi schermi che sono stati posizionati su dei parallelepipedi a forma di croce dentro la platea, appaiono delle scritte: «Se siete qui per ascoltare le canzoni di Pink Floyd, ma non le mie idee politiche siete pregati di andare a fare in culo al bar». […]

IL CONCERTO DI ROGER WATERS

La cosa più impressionante dello show di Roger Waters […] è la scenografia. 8 megaschermi montati su una struttura a forma di croce e all'inizio dello show si alza sopra il palco mostrando la band, che non si era mai vista sino a ora. […]

Foto enormi virate sul colore rosso che mostrano la faccia di Ronald Reagan e la scritta che recita : «quest'uomo ha ammazzato più di 30000 persone». […] C'è spazio per i saluti al pubblico e l'ex Pink Floyd (che odia nominare) si dice emozionato nel salutare il pubblico italiano perché, dice: «mi avete sempre voluto bene».

Ah, le tre canzoni con le quali ha dato il via al concerto sono state: “Comfortably Numb”, “The Happiest days of my life” e la bomba atomica “Another Brick in the wall”. E già questo basterebbe a farci dire che questo è uno spettacolo da vedere. […]

