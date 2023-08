"SICURI CHE LE PIACE L'ORGANO MASCHILE? BOCCA MIA TACI" – L’EX DI ARISA, ANDREA DI CARLO, AL VELENO: “LEI CERCA IL MASCHIO ALFA. MA SE POTESSI PARLARE DI QUELLO CHE HO VISTO…” - L’AGENTE CHE PRIMA DI METTERSI CON LA CANTANTE STAVA CON UN RAGAZZO HA INTERPRETATO COME UNA FRECCIATINA LA FRASE DI ARISA ("CERCASI SOGGETTI A CUI PIACCIA SOLO E DA MATTI L’ORGANO SESSUALE FEMMINILE") – LE PERCULATE ALLA CANTANTE DI PIERACCIONI E PANARIELLO. E MADAME LA INVITA A CENA...

Ivan Rota per Dagospia

Ma cosa ha visto Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa? Dopo l’ annuncio “matrimoniale” della cantante che cerca un uomo interessato al sesso femminile, anatomicamente parlando, in particolare al suo, corredandolo con foto in cui appare nuda: “max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile”.

La cantante non è nuova a provocazioni, ma questa volta il suo ex si è risentito in quanto gli è sembrata una frecciatina verso di lui . L’ agente Andrea Di Carlo, prima di stare con Arisa, stava con un ragazzo. Riferendosi allo scambio di ‘ti amo” tra la cantante e la collega Madame, ha detto: “Lei lo cerca Alfa, ma semo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare di quello che ho visto. Bocca mia taci“. Cosa intende? Che ad Arisa piace anche altro?

Ecco cosa aveva dichiarato Arisa ai tempi della relazione con Di Carlo : “Quando l’ho conosciuto si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole” – aveva dichiarato Arisa annunciandone la relazione – “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.

Come si sa, Malgioglio l’ha perculata con un annuncio in cui cerca l’ amore (max. 49 anni). Gli hanno risposto anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, suo collega a Tale e Quale Show. Il primo ha chiesto uno sconto sull’età, il secondo gli ha proposto l’amico Carlo Conti.

