20 ott 2024 15:30

"SINNER? È MOLTO INTELLIGENTE, MA LA 'SEXAGINE' È UN’ALTRA COSA" - LORY DEL SANTO, CHE E' STATA FIDANZATA CON L'EX TENNISTA KRAJICEK, RIVELA LA SUA PASSIONCELLA PER ALCARAZ: "È UN BIJOUX, HA QUELLA BOCCA TALMENTE BELLA CHE NON SO SE L'È GONFIATA OPPURE SE È COSÌ AL NATURALE. SEMBRA DISEGNATO AL COMPASSO. QUANDO SCENDE IN CAMPO NON PUOI FARE A MENO DI NOTARE CHE..."