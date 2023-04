"SLY" STORY - GLI STALLONE MEJO DEI FERRAGNEZ E DEI KARDASHIAN: È IN ARRIVO LA SERIE TV "THE FAMILY STALLONE" DEDICATA ALLA FAMIGLIA DELLA STELLA DI HOLLYWOOD - IL REALITY PROMETTE DI DEMOLIRE LA FIGURA DA "DURO" DI SYLVESTER STALLONE, GUADAGNATA GRAZIE A PERSONAGGI COME ROCKY BALBOA E JOHN RAMBO... - VIDEO

Estratto dell'articolo Massimo Galanto per “il Messaggero”

The Kardashian su Disney+, The Ferragnez su Prime Video e The Family Stallone su Paramount+. […] La novità assoluta, invece, è rappresentata dalla serie dedicata a Sylvester Stallone e alla sua famiglia formata dalle figlie Sophia (nata nel 1996), Sistine (nel 1998) e Scarlet (nel 2002) e dalla moglie 54enne Jennifer, che nell'agosto 2022 aveva chiesto il divorzio dopo 25 anni di matrimonio, salvo tornare insieme al marito pochi mesi dopo. […]

CASALINGO

Prodotto da Mtv Entertainment Studios, […]e disponibile dal 18 maggio su Paramount+, il reality The Family Stallone, nel quale appaiono anche anche Al Pacino e Dolph Lundgren (sì, proprio Ivan Drago), punta a raccontare l'attore tre volte candidato all'Oscar nella versione meno nota di papà e di marito.

La trovata narrativa è di mettere in contrapposizione l'immagine epica e invincibile di Rocky Balboa e di John Rambo, i leggendari personaggi interpretati da Stallone che sono entrati nella storia di Hollywood e del cinema tutto, e quella casalinga e privata dell'attore 76enne. Che si fa riprendere mentre si prende cura del gatto, si commuove abbracciando la moglie, mangia tenendo il cane sulle gambe o si emoziona guardando le figlie all'azione. […]

OZZY OSBOURNE

Il racconto della famiglia Stallone è l'ennesimo capitolo di un ormai rodato genere televisivo inaugurato negli Stati Uniti circa vent'anni fa, quando Ozzy Osbourne accettò di partecipare con moglie e figli al reality di Mtv The Osbournes. Poi fu la volta del wrestler Hulk Hogan che nel 2005 fu protagonista di Hogan Knows Best (e poi Brooke Knows Best) insieme alla moglie Linda e ai figli Brooke e Nick.

Parola d'ordine: rappresentare davanti alle telecamere - più o meno realisticamente e con il celato obiettivo di promuovere se stessi - eccessi, follie e, naturalmente, fragilità di personaggi celebri e dei loro familiari più stretti. […]Nel reality Sly viene presentato come l'ultimo ad aver dato l'ok per questo progetto che ha destabilizzato una parte dei suoi fan.

LA DIFESA

Eppure, pubblicamente pochi mesi fa l'attore, intervistato da Hollywood Reporter, ha difeso fortemente la scelta, spiegando che «il mio più grande rimpianto è aver tolto tempo alla mia famiglia. Tutti dicono: "Vorrei aver passato più tempo con i figli". Ora sto andando in questa direzione ed è proprio uno dei motivi per cui ho voluto fare il reality show che mi è costato un sacco di critiche. È un'opportunità per stare con le mie figlie. Quello che si vedrà è la vera verità. Ogni volta che un personaggio famoso fa qualcosa di diverso la gente dice "Oddio, deve essere nei guai!". No, è proprio l'opposto».

PELE SYLVESTER STALLONE sylvester stallone tulsa king 2 sylvester stallone sylvester stallone. sylvester stallone paramount+ jennifer flavin sylvester stallone sylvester stallone. sylvester stallone con la moglie jennifer flavin e le figlie sylvester stallone con la moglie jennifer flavin e le figlie 2 sylvester stallone con la moglie jennifer flavin e le figlie sylvester stallone e jennifer flavin