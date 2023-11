"SLY" STORY - NELLA SUA NUOVA DOCU-SERIE, "SLY", SYLVESTER STALLONE RACCONTA IL RAPPORTO COMPLICATO CON SUO PADRE, CHE L'HA PORTATO A DIVENTARE UNA DELLE PIU' GRANDI STELLE DEL CINEMA: "ERA MOLTO AGGRESSIVO E IO CERCAVO RIFUGIO NEI CINEMA, PASSAVO TEMPO INFINITO NELLE SALE, AVEVO IL CULTO DELL'EROE CHE SALVA LE PERSONE, IL TRIONFO SUL MALE. VOLEVO CHE MIO PADRE FOSSE COME ROCKY, MA ERA RAMBO. CON LUI NON SI SCHERZAVA…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Travisi per "il Messaggero"

sylvester stallone 6

«Keep on punching». Continua a combattere. È molto più di una semplice frase a effetto, quella che Sylvester Stallone usa sui social, per salutare i suoi fan. Guardando il film-doc Sly, da oggi su Netflix, oltre i muscoli e l'apparenza della più grande star dei film d'azione, si comprende quanto l'uomo, ancor prima dell'attore, abbia combattuto per tutta la sua vita. […] L'unico grande antagonista è stato suo padre, un amore mancato: «Era Rambo, con lui non si scherzava», racconta Sly nel film, […]

In Sly, tra filmati inediti, foto personali e i commenti di amici di lunga data - come il rivale di un tempo Arnold Schwarzenegger, Quentin Tarantino, suo grande ammiratore, l'attrice Talia Shire, Adriana in Rocky - si scava in profondità, a partire da quel trauma dell'infanzia: nato a New York da una famiglia proletaria, suo padre faceva il barbiere, la madre vendeva sigarette nei locali, la scuola in un istituto lontano dalla famiglia, la mancanza dell'affetto familiare da colmare anche da adulto.

sylvester stallone con il padre frank

«Sono stato cresciuto da un padre molto aggressivo, non ero estraneo al dolore, ma il mio credo era "non mi spezzerò"», le parole di Stallone nel film, che da ragazzo trovava rifugio nei cinema, guardando ogni tipo di film; ma erano i muscoli di Steve Reeves, l'Ercole dei peplum, il modello da seguire.

«Passavo tempo infinito nelle sale, avevo il culto dell'eroe che salva le persone, quelli erano gli ideali, il trionfo sul male», racconta Stallone, che più che la recitazione, amava la scrittura. È dalla frustrazione di una vita in salita, che inizia questa passione, è dalla frustrazione che nasce il personaggio della sua vita. «Molti sanno che abbia scritto Rocky, ma forse non che avesse già altre 15-16 sceneggiature non prodotte prima di quella. Sly descrive questa idea di speranza, che è diventata un tema chiave nel documentario», spiega il regista Thom Zimny, che ha colto l'intimità dell'icona-star.

THE FAMILY STALLONE.

[…]. La storia di Sly, in fondo, è in quel rapporto padre-figlio che non ha mai funzionato. «Volevo che mio padre fosse come Rocky», confessa l'attore, un eroe buono che Stallone ha interpretato per tutta la vita, in tanti ruoli, alcuni dimenticabili, per dare speranza a diverse generazioni, la stessa che lui cercava al cinema da ragazzino. Dopo 50 anni di carriera, l'astro di Sky è tutt'altro che in declino. Anzi. […]

