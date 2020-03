"SO CHE NON C’E’ IL METRO DI DISTANZA. NON È ACCETTABILE CHE IL PROFITTO DI AMAZON VENGA PRIMA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE!", IL SEGRETARIO CGIL MAURIZIO LANDINI SBOTTA DAVANTI AL SERVIZIO SULLO STABILIMENTO DI PIACENZA. FORMIGLI URLA: "POSSO PARLARE? FA PARLARE ANCHE ME? ABBIAMO VISTO I DIPENDENTI CHE IN PAUSA STANNO VICINO, FUMANO UNA SIGARETTA INSIEME..." – LA CONTROREPLICA DI LANDINI: “IRRESPONSABILITA’ DI CHI GESTISCE L'AZIENDA” – VIDEO

"Landini fa parlare anche me? Posso?". Corrado Formigli urla e perde le staffe a Piazzapulita. Lui è il conduttore, ma Maurizio Landini, ospite in collegamento, ha letteralmente la bava alla bocca. Il segretario della Cgil, ha visto il servizio sullo stabilimento Amazon di Piacenza, zona particolarmente colpita dal coronavirus in cui si continua però a lavorare anche in assenza di particolari misure di sicurezza per i dipendenti.

"Non è accettabile che il profitto di Amazon venga prima della sicurezza delle persone!", tuona l'ex leader della Fiom, accusando velatamente Formigli di parteggiare per la multinazionale. Il giornalista certa di intervenire, ma Landini lo sovrasta. A questo punto, è costretto ad alzare la voce: "Abbiamo visto però i dipendenti che in pausa si incontrano, stanno vicino, fumano una sigaretta insieme...". Come dire: manca la sicurezza dentro, ma fuori i diretti interessati non fanno nulla per tutelarsi.