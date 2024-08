30 ago 2024 19:20

"SONO ALLA GOGNA DI TUTTI, QUESTO NON È BELLO. MA C'HO LE SPALLE LARGHE..." - ANTONELLO VENDITTI TORNA A PARLARE DELLA FIGURACCIA DURANTE IL SUO CONCERTO A BARLETTA, QUANDO HA PRESO IN GIRO E INSULTATO UNA FAN DISABILE "COLPEVOLE" DI AVER DISTURBATO UN SUO MONOLOGO ("VIENI QUA SE HAI IL CORAGGIO, STRONZO DI MERDA") E FRIGNA: "NON SONO IO QUELLO LÌ. MI HA FATTO MALE, COSTRETTO PER UN EQUIVOCO A SCUSARMI CON TUTTI E A FARE LA PARTE DEL MOSTRO..." - VIDEO