COME SARÀ LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE? CHE DOMANDE, COME QUELLA VECCHIA! – PER MOTIVI DI PRIVACY NON SI DOVRANNO INDICARE LE GENERALITÀ DEL CONGIUNTO, QUINDI BASTA COMPILARE QUELLO ESISTENTE E METTERE PER ISCRITTO CHE SI FA VISITA A UN PARENTE. IN ATTESA CHE CONTE FACCIA “UN ATTO D’AMORE” E CI DICA SE FIDANZATI E AMICI SONO DAVVERO COMPRESI – IL MODULO DA SCARICARE