[…]Francesca Michielin ha perso le staffe contro chi apre la bocca per giudicare l'aspetto fisico di una persona. In un lungo e durissimo sfogo su TikTok, dove si mostra con i brufoli e senza trucco, la cantante e conduttrice dell'ultima edizione di X Factor, ha tuonato: "Sono piena di tutte queste frasi come: 'Ma tutti questi brufoli cosa sono', 'Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto'[…], 'Ti vedo un po' troppo magra', […]'Guarda che per fare il tuo lavoro, l'immagine è fondamentale'.

"Ma come è ingrassata quella lì oh', 'Ma ci si potrà mica ridurre così'. […], non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi".

E ancora: "I social ci hanno portato ad avere un'opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca*** nostri".

E ha concluso la Michielin: "Proviamo a fare tutti e tutte insieme un esercizio, prima di commentare l'aspetto fisico o qualsiasi caratteristica di una persona, fermiamoci un attimo, chiediamoci perché dovremmo commentarlo e soprattutto se commentandolo faremmo qualcosa di utile. […]".

