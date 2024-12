"SONO TORNATO A RECITARE PERCHÉ HO BISOGNO DI SOLDI. HO COMPRATO TANTE COSE" - JIM CARREY RIVELA DI AVER FATTO DIETROFRONT SUL RITIRO DALLE SCENE PERCHÉ… NON C'HA PIÙ 'NA LIRA! - L'ATTORE CANADESE, CHE A UN CERTO PUNTO AVEVA UN PATRIMONIO STIMATO A 300 MILIONI DI EURO, HA ANCHE MESSO IN VENDITA LA SUA VILLA DI LOS ANGELES PER 19 MILIONI DI DOLLARI…

jim carrey 11

Lontani i tempi della Hollywood d’oro. Ne sa qualcosa Jim Carrey che all’apice della sua popolarità intascava anche 20 milioni di dollari per film. L’attore però tornato sulle scene con “Sonic 3“, in cui riprende il ruolo del dottor Robtnik, ha ammesso di aver accettato solo per motivi economici. L’attore, che ha visto affievolire le sue quotazioni dal 2000 in poi, aveva un patrimonio stimato a 300 milioni di euro.

“Sono tornato in questo mondo – ha detto Carrey in modo ironico, ma non troppo – perché, prima di tutto, interpreto un genio, il che è un po’ esagerato… E poi perché ho bisogno di soldi, francamente. Ho comprato tante cose“.

jim carrey 5

[…] Carrey ha messo in vendita la sua villa di Los Angeles da cinque camere da letto e nove bagni, inizialmente messa in vendita a febbraio 2023 per 28.9 milioni di dollari e ora abbassata ad un prezzo più accettabile di 19 milioni di dollari. […] La pellicola arriverà nelle nostre sale il primo gennaio. […]

