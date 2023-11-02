"SPINOZA" FLASH - "CALL CENTER CHIAMA MELONI E LE VENDE VENTI ENCICLOPEDIE" - "MELONI PRENOTA LO SCIOGLIPANCIA DI WANNA MARCHI"-
"SPINOZA" FLASH - "CALL CENTER CHIAMA MELONI E LE VENDE VENTI ENCICLOPEDIE" - "MELONI PRENOTA LO SCIOGLIPANCIA DI WANNA MARCHI"-
FLASH! - LA GRAVITÀ DELLO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI, LEGATI AI SERVIZI DI PUTIN, NON STA SOLO NEL FATTO CHE GIORGIA MELONI RISPONDA A UN SEDICENTE PRESIDENTE DI UNA FANTOMATICO COMMISSIONE AFRICANA. PIUTTOSTO, È IN QUELLO CHE SPROLOQUIA IL PREMIER MELONI SU MACRON, PRESIDENTE DI UN PAESE ALLEATO. LA DUCETTA SI È LAMENTATA DELL’ATTEGGIAMENTO DEL TOYBOY DELL’ELISEO, CHE NON LE RISPONDE AL TELEFONO: “TU PENSI CHE CIÒ CHE STA ACCADENDO, PER ESEMPIO IN NIGER, SIA QUALCOSA CHE VA CONTRO LA FRANCIA?” - L'AUDIO INTEGRALE
FLASH – PAPALE PAPALE: CI VOLEVA UN “ESTERNO” ALLA RAI PER PORTARE BERGOGLIO AL TG1 – QUESTA SERA, LA BOMBASTICA INTERVISTA ESCLUSIVA A PAPA FRANCESCO: UN’ORA FILATA DI FACCIA A FACCIA CON IL DIRETTORE, GIAN MARCO CHIOCCI. DALLE BOMBE DI GAZA AL VIAGGIO A DUBAI PER LA COP 28 FINO ALLA FIDANZATA PRIMA DI PRENDERE I VOTI E AL PALLONE D’ORO DEL CONNAZIONALE MESSI: “FRA LUI E MARADONA IO PREFERISCO…”. LO SCOPRIREMO ALLE 20.30…
DAGOREPORT – "IO SO' GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO) E' STATA COSTRETTA AD ACCONTENTARSI DI UN PREMIERATO ANNACQUATO: MATTARELLA, DAVANTI A RIFORME PIÙ HARD, SI SAREBBE DIMESSO - SULLA MANOVRA LA DUCETTA SE LA COMANDA E SALVINI E TAJANI SE LA PRENDONO IN QUEL POSTO: DAL PONTE SULLO STRETTO ALLE PENSIONI, FINO AL CANONE RAI, DEVONO RINCULARE - LA GUERRA IN MEDIORIENTE HA SALVATO IL GOVERNO (E LA FINANZIARIA) DELLA MELONI: NÉ BRUXELLES NÉ MOODY’S CALERANNO LA SCURE – IL “DO UT MES” DELLA PREMIER: SÌ AL FONDO SALVA STATI, IN CAMBIO DI UN PATTO DI STABILITÀ PIÙ SOFT - GLI EUROPOTERI ASPETTANO IL VOTO DEL 9 GIUGNO 2024 PER CERTIFICARE L’IRRILEVANZA DELLA DUCETTA E CONSERVATORI EU - NON SOLO: PER QUELLA DATA, BRUXELLES SI ASPETTA UN CAMBIAMENTO SULLO SCENARIO DEL DISORDINE MONDIALE. E CON LA FINE DEI CONFLITTI IN UCRAINA E IN ISRAELE IL TAPPO ALLA PROTERVIA DI MELONI E ALLE MAGAGNE SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI POTREBBE SALTARE…
DAGOREPORT – HASTA LA VISTA, “BIBI”: COMUNQUE VADA L’OFFENSIVA ISRAELIANA NELLA STRISCIA DI GAZA, IL DESTINO DI NETANYAHU È SEGNATO. GLI AMERICANI SONO INSOFFERENTI E SPINGONO PER UN VOLTO NUOVO PER GESTIRE LE TRATTATIVE DI PACE: GLI USA APPREZZANO MOLTO YAIR LAPID, UNICO LEADER A ESSERE RIMASTO ALL’OPPOSIZIONE, CHE INVOCA IL DIALOGO CON L’ANP – L’INVASIONE DELLA STRISCIA DI GAZA PROCEDE A RILENTO, CON L’OBIETTIVO DI SFIANCARE I MILIZIANI DI HAMAS CON INCONTRI DIPLOMATICI PER SBLOCCARE IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI - L’EX CAPO DEL MOSSAD, YOSSI COHEN, VOLERÀ IN QATAR, E POTREBBE INCONTRARE IL CAPO DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH – I TIMORI DEGLI USA PER IL DISCORSO DI VENERDI' DI HASSAM NASRALLAH, LEADER DI HEZBOLLAH, FINANZIATO DALL'IRAN
DAGOREPORT – IN ITALIA PERCHÉ SI FANNO I CONCORSI PUBBLICI PER I DIRETTORI DEI MUSEI? SI NOMINI E BASTA: AMICI TESSERATI, AMICHETTI, AMANTI, PARENTI… - DOVE C’ERA L’INSCALFIBILE AMICHETTISMO DI SINISTRA È ORA IN SCENA L’APPARTENENZA DURA E PURA ALLA DESTRA-DESTRA. NON SI NOMINANO COMPETENTI: CI VUOLE IL FEZ. DA GIULI A BUTTAFUOCO: CONOSCENZA DELL’ARTE O PRECEDENTI DIREZIONI DI MUSEI? ZERO! - PER LE GALLERIE ESTENSI SPUNTA LA SCRITTRICE ALESSANDRA NECCI, FIGLIA DI LORENZO, CARA A STEFANO FOLLI - SGARBI, UNICO CHE VOLENDO CAPISCE DI COSA SI STIA PARLANDO, È STATO AZZOPPATO PROPRIO IL GIORNO PRIMA DELLA NOMINA DI BUTTAFUOCO ALLA BIENNALE…