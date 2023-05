Estratto dell’articolo di Federica Bandirali per corriere.it

damiano maneskin

Damiano David, frontman dei Maneskin, è appena rientrato a Roma dopo il tour europeo della sua band, che continua a riscuotere successi internazionali. Ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra ai follower completamente nudo, sul letto, mentre ha uno spinello in bocca: "Il tour è finito - ha scritto - significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno". Tanti i commenti sotto la foto del cantante, tra entusiasmo per la scelta insolita dello scatto e bordate ironiche, come quella di Lazza: "Stai sempre ca*** all'aria oh" ha scritto il cantante di “Cenere”.

In realtà, se molti utenti hanno preso le parole del rapper come un gioco e uno scherzo, qualcuno ha pensato invece che si possa nascondere un po’ di tensione tra i due artisti.

(...)

lazza lazza