"STATE DICENDO COSE INESATTE. SIETE DISONESTI, CERCATE IL FANGO" – FRANCESCA FAGNANI SI SCAGLIA CONTRO "STRISCIA LA NOTIZIA", DOPO IL SERVIZIO DEL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI SUI GIOIELLI INDOSSATI DALLA GIORNALISTA A "BELVE" – LA "PISTOLA FUMANTE" CHE INCHIODEREBBE LA COMPAGNA DI ENRICO MENTANA SAREBBE UNA VIDEO-INTERVISTA, PUBBLICATA A MAGGIO 2023 DA "VANITY FAIR", IN CUI DICHIARA: "STO INDOSSANDO GIOIELLI DI (NOME DEL BRAND, NDR), MI HANNO ACCOMPAGNATO A SANREMO E PER QUESTA EDIZIONE DI BELVE…" – DOMENICA LA "BELVA" FAGNANI VA DA FAZIO

VIDEO: FAGNANI INTERVISTATA DA VANITY FAIR DICE IL NOME DEL MARCHIO

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA FRANCESCA FAGNANI “BELVA” SPONSORIZZATA

Comunicato stampa “Striscia la Notizia”

«State dicendo cose inesatte, ipocrite. Siete disonesti, cercate il fango». Questo un riassunto delle risposte di Francesca Fagnani, ai microfoni di Rajae (vedi servizio), all’inchiesta di Striscia la notizia sulla reiterata esibizione – da parte della giornalista professionista – di costosi gioielli di una nota griffe in tv e sui magazine. Inchiesta partita dopo le numerose segnalazioni ricevute dal tg satirico e dagli articoli usciti sui media.

Striscia, stasera, mostra la “pistola fumante”, la prova che smentisce le giustificazioni di Fagnani. Una video-intervista, pubblicata a maggio 2023 da Vanity Fair, in cui la giornalista che sostiene di non fare pubblicità dichiara: «Sto indossando gioielli di… (nome del brand, ndr), mi hanno accompagnato a Sanremo e per questa edizione di Belve.

Hanno una personalità fortissima, sono sensuali, rock, molto femminili e hanno un legame con la natura…». Il tutto corredato da inquadrature che mettono in mostra collana, anello, orecchini e, soprattutto, con una esplicita dicitura “partnership pubblicizzata realizzata con (nome del marchio, ndr)”. Video commentato da Fagnani sui social con un cuoricino e un fiore.

Ricordiamo che l’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Eppure, Fagnani sostiene che «tantissimi giornalisti professionisti sono contrattualizzati con i brand». Quindi le rinnoviamo l’invito: perché non dimostra che “belva” è tirando fuori i nomi dei suoi colleghi sotto contratto?

Scriveva già Antonio Ricci nel 1998 in Striscia la tivú (Einaudi): “La tivú è porno. Dal greco porne: meretrice (dal verbo pernemi: vendere). Come ogni meretrice deve essere agghindata in maniera esagerata per l’adescamento. È determinante sapere che la tivú non è una finestra sul mondo, ma una finestra sul mercato: il più grande telemarket dall’inizio della storia dell’Umanità”.

FAGNANI SARÀ OSPITE DI FAZIO A CHE TEMPO CHE FA

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove ospiteremo Francesca Fagnani". Così sui profili social del talk di Fabio Fazio è stato annunciata la partecipazione della conduttrice di Belve.

Una 'rimpatriata' per Fagnani, che proprio sul Nove aveva realizzato le prime edizioni (da marzo 2018 a giugno 2019) del suo programma di interviste, prima dell'approdo su Rai 2 nel 2021. E nei commenti c'è chi scherza: "Praticamente ritorna al Nove (diciamolo piano...di 'sti tempi)".

La notizia dell'ospitata della giornalista arriva nella giornata in cui sul web ha tenuto banco, tra battute e commenti, quello che è stato ribattezzato scherzosamente con l'hashtag #sugogate: cioè la polemica a distanza (già risolta) innestata dall'intervista di Antonella Clerici nell'ultima puntata di Belve, raccontando del rifiuto di Ligabue di partecipare all'edizione del Festival di Sanremo de 2010, da lei condotta.

Un no che secondo quanto riferito allora alla conduttrice sarebbe stato stato accompagnato da un "sa di sugo" pronunciato da Ligabue nei suoi confronti. Circostanza prontamente smentita dal Liga in un video sui social, seguito dalla chiusura della querelle da parte della conduttrice con un nuovo invito al cantautore in tv, nel suo programma su Rai 1 E' sempre mezzogiorno!.

