Carlo Verdone per Dagospia

Sabato sera non volevo perdermi per nessuna ragione al mondo quello che forse sarà l'ultimo concerto di uno dei gruppi rock più straordinari che ci hanno accompagnato per la bellezza di sessant'anni: The Who. Orfani del grande batterista Keith Moon e del bassista John Entwistle, il cantante Roger Daltrey e lo straordinario chitarrista e compositore Pete Townshend, hanno dato vita all'Arena di Visarno a Firenze ad uno spettacolo magnifico, potente, senza tregua.

Accompagnati dall' ottima orchestra del Maggio Fiorentino, hanno ripercorso molti brani di Tommy, Quadrophenia e molti classici del loro repertorio emozionando i 16.000 presenti per un talento che ancora non svanisce. Stiamo parlando di due musicisti, accompagnati da un' ottima band, che vanno verso gli ottant' anni. Ed è incredibile vedere ed ascoltare quanta energia positiva riescono ancora a trasmettere. Un giorno capiremo meglio l'assoluta grandezza colta di Pete Townshend. Il miglior chitarrista ritmico di sempre.

Un uomo che ha studiato classici come Purcell, Lully, Stravinskij le cui tracce si trovano in molti brani della loro carriera discografica. Ieri ero sul palco e ce li avevo vicino ed è stato commovente vedere come due anziani signori stavano faticando come bestie per dare al grande pubblico il massimo del loro talento. Li ammiravo per l'impegno e la passione che ci stavano mettendo e nello stesso tempo gli dicevo grazie per aver reso la mia giovinezza musicale piena di energia positiva, colma di felicità. Lo stesso Springsteen disse "mai nessuno come gli Who mi danno la carica quando mi sento giù. Quando voglio affrontare meglio la giornata."

C'è un'incredibile potenza, sapienza negli accordi ed arrangiamenti ma anche una poetica malinconia che fa parte della personalità di Pete Townshend. Che brillante compositore, che anima a volte triste a volte incendiaria. Se fosse nato nel 800 ho sempre pensato che sarebbe stato un compositore da libri di storia della musica. Avrebbe scritto cose molto importanti. Potenti come Wagner e struggenti come Mahler. Che slancio. Ma a noi va bene così: dal 1963 ad oggi con le sue chitarre Rickenbaker, Gibson e Fender.

Guardandoli a 10 metri di distanza sul palco vedevo la mia vita che avanzava ineluttabilmente. Giovani loro, giovanissimo io al Palasport. Più di cinquant'anni in compagnia della loro musica fino a ieri sera. Vedevo loro e vedevo anche me. Li osservavo dare fondo alle ultime energie con abnegazione, come sta succedendo a me nel mio lavoro. E capivo che l'unico modo per contrastare gli anni che passano è quello di conservare la passione per il tuo lavoro.

Fino a quando sarà possibile ancora farlo. La passione è energia, creatività, amore per coloro ai quali la vuoi trasmettere. Ieri ero felice ma un po' triste perché non so se e quando li rivedrò. Forse non succederà. E allora gli dico grazie dal profondo del mio cuore. Grazie per aver avermi fatto sentire sempre giovane. E forse ancora un sognatore.

