david parenzo tobia zevi

"Stesso naso etrusco". E ancora: "Con quel cognome che ti aspettavi?". Non si contano più gli insulti e le minacce sui social all'assessore Tobia Zevi, Twitter in testa.

Ma procediamo con ordine. Tutto parte quando su Twitter un utente pubblica una foto di Zevi e del cognato, il giornalista David Parenzo. Uno scatto a cui sono seguite diverse cinguettate antisemite. C'è chi ha scritto "stesso naso etrusco", attaccando i due sull'origine ebraica. E chi ha aggiunto: "Con quel cognome etrusco dubitavi?". Di più: "Da notare lo stesso profilo... via i sionisti dall'Italia". E ancora: "Interessi ebraici". Abbastanza per far finire quei commenti sull'Osservatorio antisemitismo.

Carla Di Seri

A commentare è stata però anche una consigliera comunale della Lega, Carla Di Seri, di Sutri, in provincia di Viterbo, e consigliera a Bassano in Teverina, piccolo centro sempre del viterbese. "Stesso naso - ha scritto l'amministratrice - e non è un complimento". Contattata da Repubblica, Di Seri si difende: "Mi riferivo soltanto alla loro somiglianza. Le mie origini, come si vede dal mio cognome, del resto sono ebraiche, lo era mia nonna e non potrei mai scrivere frasi antisemite. Tutto il Governo inoltre, e io sono della Lega, ha una grossa empatia nei confronti di tutta la comunità ebraica". Su Twitter c'è stato chi ha fatto notare all'esponente del partito di Salvini che quella sua affermazione sembrava di carattere antisemita, ma sempre Di Seri giura: "Non ho proprio fatto caso a quei commenti".

Carla Di Seri

Di Seri conclude infine sostenendo che la stessa Elly Schlein è una "donna di temperamento" nonostante abbia idee opposte alle sue: "Vedremo cosa saprà fare, ma a lei tanto di cappello. È bello vedere la contrapposizione di due donne, la Schlein e Giorgia Meloni, che sanno il fatto loro. Quando una persona è valida serve un riconoscimento".

Sempre sui social, a proposito della segreteria del Pd affidata proprio alla Schlein, il 2 aprile scorso la consigliera però scriveva: "Secondo me alla prima lavata di capelli gli prende un gran raffreddore. Non essendoci abituata. E se la giocamo".

nathania zevi david parenzo foto di bacco nathania zevi e il marito david parenzo foto di bacco TOBIA ZEVI