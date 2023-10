GLI "STONES" PRESI PER LE PALLENBERG! - SONO IN ARRIVO UN DOCUMENTARIO E UN LIBRO DEDICATI AD ANITA PALLENBERG, LA DONNA CHE "CREÒ" (E TROMBO') I ROLLING STONES - LA MUSA DEL GRUPPO, MORTA NEL 2017 A 75 ANNI, È STATA UNA FIGURA CENTRALE PER LA BAND INGLESE E GLI HA APERTO LE PORTE ALLA SCENA UNDERGROUND INGLESE (E ANCHE ALLA DROGA) - DOPO LA MORTE DI BRIAN JONES (CON CUI AVEVA UNA RELAZIONE) LA MODELLA ITALO-TEDESCA SI MISE INSIEME A KEITH RICHARDS, CON CUI HA AVUTO 3 FIGLI, MA POI ANDO' A LETTO CON MICK JAGGER E RISCHIO' DI SFRACELLARE LA BAND... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Palazzo per "Il Messaggero"

Mick Jagger la definì «Il sesto membro dei Rolling Stones» ma Anita Pallenberg, morta nel 2017 a 75 anni, oggi è dimenticata da tutti. […]. Che l'aria stia cambiando, ce lo suggeriscono il documentario Catching the fire: the story of Anita Pallenberg di Alexis Bloom e Svetlana Zill (sarà alla Festa del cinema di Roma il 20 ottobre) e il libro di Elizabeth Winder, Parachute Women (Hachette, Usa).

Entrambi vogliono rendere giustizia a un personaggio che ha avuto un'influenza determinante sui Rolling Stones […] «Basta ipocrisie, il loro successo deve molto a una figura carismatica come Anita, che negli anni 60/70 ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per farli diventare i rivoluzionari bohémien che avrebbero stregato il mondo».

VISIONARIE

Secondo la Winder, […] «La Pallenberg era molto più cool degli Stones, che agli inizi era una band della classe media: leggevano cruciverba, guardavano Bond e vestivano con pantaloni comprati dalla mamma - dichiara la Winder -. Lei e la sua amica Marianne Faithfull (76) gli hanno aperto le porte all'arte underground e agli stili di vita alternativi, mettendoli in contatto con registi e scrittori come Allen Ginsberg. Sono state anche stylist, creando look provocatori presi in prestito dai loro guardaroba e pur senza suonare nel gruppo, li hanno aiutati a remixare i brani e scrivere i pezzi».

Come è successo nelle vite di tanti artisti degli anni '60, tutto è iniziato con la droga. Gli Stones non avevano mai fatto uso di sostanze illegali finché un giorno del 65 incontrarono la giovane modella italo-tedesca: «Volete fumarvi una canna?», chiese la Pallenberg. Lei era cresciuta a Roma, frequentando Mario Schifano e dopo una breve periodo alla Factory di Warhol, era approdata a Londra negli ambienti dell'avant-garde come il Living Theatre. […]

«Li ha sedotti con la sua elegante spavalderia cosmopolita - racconta la Faithfull nel libro - e ha trasformato questi cinque ragazzotti goffi e irrimediabilmente ingenui, portandoli a infrangere ogni regola». «Sarebbe ingiusto definirla solo musa. Era l'asse centrale degli Stones, l'ingrediente magico del loro successo», ha scritto il giornalista musicale, Robert Greenfield.

[…]. All'inizio, c'è il racconto del suo invaghimento con il polistrumentista del gruppo, Brian Jones, […] Dopo le intemperanze di Brian (sarebbe morto per overdose nel '69), la donna passo a Keith con spontanea nonchalance («Quando fai sesso con lei, non te lo scordi più», rivelò lui).

La sua influenza fu fondamentale su quel chitarrista così introverso, che se ne innamorò subito e nella sua orbita sbocciò, adottando l'aura da musicista maledetto per cui diventò famoso. Un giornalista notò che la differenza tra l'aspetto di Richards prima e dopo Anita era come quella «tra un cantante pop anni '50 e Jack lo Squartatore».

IL CINEMA

La Pallenberg, intanto, intraprendeva una fortunata carriera di attrice, ottenendo un ruolo in Barbarella e quello della moglie del protagonista di Dillinger è morto. Ma Keith la persuase a lasciare il cinema, ingelosito dalle scene di sesso nel film Sadismo - forse non simulate - proprio insieme a Mick Jagger, che si era invaghito della donna. E se Richards le dedicava Gimme shelter dopo che era tornata da lui, uno Jagger inconsolabile firmava You Can't always get what you want. Passati 13 anni di vita insieme, la storia fra Anita e Keith si esaurì: «Eravamo arrivati al punto che l'unica cosa in comune erano gli spacciatori», disse lei, che al termine dell'avventura con il musicista riuscì finalmente a disintossicarsi e si dedicò negli ultimi anni alla moda, diventando amica di Kate Moss. […]

