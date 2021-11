"SUPER GREEN CAZZ! SONO INCAZZATO NERO, ORA DISOBBEDIENZA CIVILE" - ENRICO MONTESANO IN VERSIONE MASANIELLO NO PASS: "DEVONO SCHIATTARE GOVERNO, GIORNALI E TV, SENZA RISORSE E SENZA ASCOLTI! NIENTE SPESE A NATALE. MANDIAMO A CAGARE I NEGOZI, I RISTORANTI BATTENTI GREEEEEEN PASSSSS. PER 30 GIORNI POSSIAMO COLPIRE IN MASSA GLI INTERESSI ECONOMICI. POSSIAMO FICCARGLIELO IN QUEL POSTO!"

"Cari amici, sono Enrico Montesano, Sono Romano e a tempo perso pure Italiano. Si Italiano! per fortuna o purtroppo lo sono! Amici veri, amici rimasti, scremati, amici dalle affinità elettive, smettiamola di inviarci messaggi. Io sono stufo, non accetto questa situazione. Sono incazzato nero e tutto questo non lo sopporto più!

Iniziamo una individuale, ferma, ostinata, disobbedienza civile". Comincia così il duro sfogo di Enrico Montesano, che esprime così all'Adnkronos il suo netto dissenso per la stretta ulteriore del governo e l'entrata in vigore del Super Green Pass.

"Tanti rivoluzionari in solitaria fanno una grande massa rivoluzionaria! -incalza Montesano- Cosi facendo, singolarmente sfuggiremo, e colpiremo nei suoi interessi economici questo stato traditore, questo governo iniquo e questo sistema che non ci rappresenta. Colpiamoli nel portafoglio. Niente più uso della carta di credito e/o bancomat, niente consumi superflui, non ricorrere alle multinazionali tipo Amazon, niente acquisti nei centri commerciai, utilizziamo prodotti italiani e negozi di vicinato".

Il popolare attore spiega ancor più nel dettaglio: "Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Niente spese a Natale. Stiamo tra noi e facciamo un Natale come facevano i nostri nonni. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti greeeeeen passsss. Disobbedire, sparire come consumatori!".

Montesano ci va giù duro: "Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti! Da oggi si comincia. Vediamo se noi segregati , maltrattati, siamo cosí inutili , insignificanti e ininfluenti! Questo super greeeen cazzz è un’offesa alla dignità. Non siamo affatto pochi! Gli possiamo fare molto male. 30 giorni!! Teniamo duro, lo so è un gran sacrificio ma ne va della nostra libertà e dignità! Possiamo ficcarglielo in quel posto! Volete farlo? Se siete convinti diffondete questo messaggio. Grazie. Resistenza Verità Libertà", conclude l'attore.

