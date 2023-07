"LE PERLE DI GIUSEPPE IN ITALIANO: 'LA COSA PIÙ MALE CHE MI È STATA", "NON FACCIO 'SCEMITÀ', IL PASSATO 'RIMANIAMOLO' ALLE SPALLE"

cosa facevano perla e mirko al posto di scopare #TemptationIsland pic.twitter.com/fr6QhJEm0d — fede; prega per il the eras tour (@L0VE4GAIN1ALL) July 17, 2023

Storytelling, montaggio, cast "al naturale". Tutto quello che manca agli altri reality.

#TemptationIsland

Anna Tatangelo queen della colonna sonora di questa stagione di #TemptationIsland

Ora Gabriela si riprende il puorc omemmerd stu zuzzus

#TemptationIsland

Ripetono sempre il nickname usato da Giuseppe su Tinder, nonostante sia totalmente inutile alla trama, e fanno bene perché come fai a non prendere per il culo uno che sceglie di chiamarsi AMERICAN BOY

#TemptationIsland

"LA COSA PIÙ MALE CHE MI È STATA" "non faccio scemità, il passato rimaniamolo alle spalle" AMERICAN BOY E LE SUE PERLE ITALIANE #TemptationIsland

il percorso di Gabriela buttato nel cesso in due secondi contati, poteva avere Fuad invece si è accontentata della piattola #TemptationIsland

AMERICAN BOY CHE PRIMA CORNIFICA A DESTRA E A MANCA GABRIELLA E POI DICE “LA VEDO COME MADRE DEI MIEI FIGLI”

IO BHO

#TemptationIsland

«Lei dovrebbe essere la madre dei miei figli»: peccato che le abbia mentito, l’abbia tradita e abbia flirtato con altre ragazze.

Che perla «American Boy».

#TemptationIsland

“Lei in 10 giorni ha buttato 7 anni” quando lui l’ha letteralmente riempita di corna per tutto il tempo della loro relazione

come siamo passati dal falò degli american a perla che di lamenta della poca focosità di Mirko a letto

#TemptationIsland

Perla che si lamenta perché loro parlano tantissimo ma scopano davvero poco

Perla ha detto talmente tante volte la parola scopare che potrebbe aver involontariamente scritto una canzone per blanchitobabe

#TemptationIsland

perla come noi twitterine medie che con mirko vorremmo solo scopare #TemptationIsland

“Mi ha sempre detto che lui con quelle rifatte non ci starebbe mai, io per mezzo filler che mi sono fatta non mi ha parlato per una settimana”

Perla scappa dal bello addormentato immediatamente

#TemptationIsland

Ale avrebbe dovuto chiedere alla produzione di poter uscire dal programma senza che Federico lo venisse a sapere. A fine programma, 5 minuti prima dei titoli di coda: "Federico, in realtà Ale è andata già via 2 settimane fa". SBAM #TemptationIsland

questa ha dato del rozzo al fidanzato ma vuole un figlio, anche voi ragazze mie chi vi capisce

#temptationisland

Daniele è troppo scosso dall’essere stato definito troglodita, avrebbe preferito brontosauro raga eddai le basi

#TemptationIsland

“So’ rozzo?” “So ‘n troglodita?” NO FIGURATI

#TemptationIsland

Che cesso il capellone mamma mia vai Ale goditi il tuo tentatore e fallo impazzire sto stronzo

Gli sponsor in questo programma mi uccidono #TemptationIsland

Il Mikado Dance All Party signore e signore

#TemptationIsland

LA MUSICA SUSPENSE ANCHE MENTRE MANGIANO LE CIPSTER #TemptationIsland

Comunque se l’avessero registrata in questi giorni credo che anche le corna si sarebbero sciolte con questo caldo

#temptationisland