"IL VACCINO? NON SO SE C’È DA FIDARSI…" – AL BANO GELA MARIO GIORDANO A "FUORI DAL CORO" - "HO LETTO GLI ULTIMI RISULTATI CHE CI SONO IN GIRO E MI HANNO LASCIATO MOLTI DUBBI. APPENA MI CHIAMERANNO PER IL VACCINO, VEDRÒ COME STO CON LA TESTA" – IL CONDUTTORE CERCA DI SMONTARE LE PERPLESSITA' DEL CANTANTE CITANDO ALCUNI DATI DELL’EMA – AL BANO POI LA BUTTA IN POLITICA: QUELLO CHE MI DA FASTIDIO È CHE GLI ITALIANI VANNO A VOTARE E POI..." - VIDEO

Carlo Lanna per ilgiornale.it

In Italia c’è ancora chi non è sicuro dell'efficacia del vaccino. in molti si stanno interrogando senza sosta, proprio nel momento in cui la campagna vaccinale ha avuto una piccola battuta di arresto.

E sull’argomento anche Al Bano esprime il suo punto di vista. Il cantante di Cellino San Marco, ex marito di Romina Power e attuale compagno di Loredana Lecciso, è intervenuto a Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. Nel programma in cui si è discusso di Covid, misure restrittive, senza dimenticare l’attuale situazione economica, durante la puntata che è andata in onda martedì 26 gennaio, ha aperto una lunga parentesi sull’efficacia del vaccino. Soprattutto, di fronte alle varianti inglesi, brasiliane e africane.

Al Bano è stato invitato a partecipare alla trasmissione perché, oltre a essere cantante, è anche imprenditore. E di fronte alle chiusure di diverse attività, anche la sua ha subito ingenti danni. Incalzato da Mario Giordano, al cantante è stato chiesto se si sottoporrà al vaccino anti-Covid, ovviamente quando sarà possibile farlo.

Al Bano è molto schietto e sincero nella sua risposta, tanto è vero che persino il conduttore del programma resta stupito al suono della sua affermazione. L’artista ha 78 anni, non ha nessuna patologia pregressa, quindi secondo il piano, dovrebbe attendere ancora un po’ prima di sottoporsi all’iniezione.

"Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa", afferma Al Bano. "Il vaccino? Non so se c’è da fidarsi. Questa è la domanda che mi pongo – aggiunge -. Ho letto gli ultimi risultati che ci sono in giro e mi hanno lasciato molti dubbi". Oltre a questo, il cantante esprime anche una critica piccata sull’attuale situazione politica.

"Quello che mi da fastidio è che gli italiani vanno a votare e poi si fa di tutto per far cadere il governo. Abbiamo il Vaticano a pochi passi da noi che in due mila anni non ci ha insegnato proprio nulla?".

Parole forti che non passano di certo inosservate, e che colpiscono da vicino il conduttore. Il quale, con parsimonia, cerca di smontare i dubbi di Al Bano, rivelando che i dati sulle conseguenze del vaccino non sono così allarmanti. E cita alcuni dati dell’Ema in cui si afferma che sono sicuri e che non causano nessuna grave conseguenza.

