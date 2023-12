Estratto dell'articolo di Natalia Distefano per www.corriere.it

[…] Valeria Marini ha deciso di rispondere al post al vetriolo pubblicato sui social da Eugenia Nante, che l'accusa di aver saltato la fila all'imbarco su un volo Ita da Palermo a Roma, e di aver preteso «solo per lei» due addetti dell'aeroporto «a portarle sulla scaletta borsoni e cane». E anche dalla compagnia aerea trapelano i commenti. Dalle indagini svolte da Ita Airways emerge che «non è stato applicato nessun trattamento di favore», Marini aveva «solo bagagli di dimensioni tali da essere imbarcati in cabina»

E riguardo ai facchini: «ha chiesto una cortesia al personale della società di handling nel salire le scalette, perché in evidente difficoltà», aiuto accordato anche per «garantire le performance operative del volo». Ma non si è trattato di un'eccezione: «la stessa cortesia è stata offerta ad altri due passeggeri, un signore anziano e una signora in difficoltà». […]

«Ma quale diva capricciosa! Questa assurda polemica è partita da una dichiarazione assolutamente falsa. Quello che racconta questa giornalista non è mai successo. Tutto falso. Tanto che quando ho letto il post non gli ho dato alcun peso. Non ritenevo neanche necessario rispondere a un castello di bugie senza fondamenta come quello costruito da Eugenia Nante. Ma poi la notizia ha montato, sono iniziati gli insulti sui social e la raffica di commenti cattivi che mi descrivono per quella che non sono e che, soprattutto, nascono da fatti mai accaduti. Io sono abituata alle critiche, ma non accetto bugie e calunnie senza senso».

[…] Ma la fila l'ha saltata?

«Macché! Avevo un biglietto con priority. E poi c'era anche Pupa, un passeggero speciale. Per questo sono passata prima. Non ho saltato nessuna fila, tantomeno sgomitando e urlando, come sta scritto su quel post costruito solo per alzare un polverone e guadagnarsi un po' di visibilità. Questa persona ha inventato tutto di sana pianta solo per mettersi in mostra. D'altronde nella foto mi si vede che cammino da sola e trascino da me tutti i miei bagagli. E nel video, ripreso tra l'altro da lontano, si vedono due addetti che gentilmente mi aiutano a salire la scaletta. Se ci fosse stato il finger a collegare l'aereo non avrei avuto bisogno di nessuno. Ma con la scala era difficile gestire tutto. E poi c'era un forte vento, gli operatori di terra sono stati gentili. Tutto qua».

Quindi non ha chiesto lei di essere aiutata?

«No, o almeno non in maniera autoritaria e prepotente come è stato raccontato. Non ho preteso nulla, tantomeno dei facchini personali al mio servizio. Possono testimoniarlo tutti, a partire dalle hostess fino ai passeggeri che ho conosciuto a bordo, dove tutti sono stati gentili. Non ho visto nessun passeggero infastidito dai miei comportamenti. Semplicemente perché tutto quello che è stato raccontato non è successo».

«Ha intenzione di intentare azioni contro l'autrice del post?

Sì, certo. Innanzitutto la denuncerò per calunnia e diffamazione. E poi farò una segnalazione all'Ordine dei giornalisti. Il suo non è stato giornalismo, questa persona non può essere considerata una professionista seria. E tra l'altro le immagini che ha pubblicato non corrispondono al suo racconto. Nel video non ci sono le mie urla, non ci sono lamentele[…]».

