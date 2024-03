"VANNACCI È UN BELL’UOMO, SE NON FOSSE SPOSATO UN GIRO SULLA GIOSTRA LO FAREI VOLENTIERI" - SYLVIE LUBAMBA IN SOLLUCCHERO PER IL GENERALE: "HA I CONTROCOGLIONI ED È AFFASCINANTE. IO SONO NEGRA E HO I TRATTI SOMATICI NEGROIDI" - "SONO ANDATA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL GENERALE, NON SOLO PER ESIBIZIONISMO MA ANCHE PER PROVOCAZIONE, NON SONO D’ACCORDO CON QUELLO CHE DICE PAOLA EGONU" - VIDEO

Da “La Zanzara” - Radio24

Sylvie Lubamba - ROBERTO VANNACCI

La showgirl di colore Sylvie Lubamba a La Zanzara su Radio 24 parla del suo incontro con il generale Roberto Vannacci. “La Egonu sbaglia”, dice la Lubamba. “Vannacci ha perfettamente ragione – spiega – io pur essendo nata a Firenze da genitori congolesi non ho i tratti somatici caucasici ma negroidi perché appartengo all’etnia negroide. Io sono negra, l’ho sempre detto.

Negra, non c’è nulla di male a dirlo così”. Poi Cruciani mette in pratica una delle esperienze raccontate nel libro del Generale Vannacci, toccare la pelle di una persona di colore (in questo caso di Sylvie Lubamba): “La mia pelle è un po’ rugosa perché a Milano fa freddo ma in linea di massima non credo ci sia differenza tra un bianco e un nero, però difendo anche qui il Generale: la sua era una curiosità da bambino. È successo anche a me quando ero alle elementari a Firenze, i miei compagni di scuola si avvicinavano e mi toccavano la mano o il braccio, poi alle superiori il sedere e il seno”.

sylvie lubamba roberto vannacci 1

“Sono andata alla presentazione del libro – dice ancora - non solo per esibizionismo ma anche per provocazione, non sono d’accordo con quello che dice Paola Egonu su Vannacci, lui ha i controcoglioni ed è un bell’uomo ha un fisico asciutto, affascinante e se non fosse sposato un giro sulla giostra lo farei volentieri”. “Vorrei entrare nel suo staff – dice la Lubamba – e alla fine dell’incontro ci siamo scambiati i contatti, i numeri”

sylvie lubamba roberto vannacci 2 sylvie lubamba roberto vannacci roberto vannacci sylvie lubamba sylvie lubamba sylvie lubamba sylvie lubamba