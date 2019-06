"VATE" RETRO! - A TRIESTE UNA RACCOLTA FIRME PER BLOCCARE LA STATUA A D’ANNUNZIO: “ERA ESTRANEO ALLA CITTA’” - LA MICCIA È STATA ACCESA DAL PD LOCALE (E TE PAREVA!) E ALIMENTATA DALLA SOLITA SCHIERA DELL' INTELLIGHENZIA POLITICAMENTE CORRETTA – PER ORA L'UNICO INTELLETTUALE TRIESTINO A NON SPARARE A ZERO SUL VATE IN BRONZO È MAGRIS..

Fausto Biloslavo per “il Giornale”

Le statue di Svevo, Saba e Joyce sì, ma quella di Gabriele d' Annunzio, il poeta guerriero, politicamente scorretto, assolutamente no.

La chiamata alle armi per bloccare il Vate in forma bronzea a Trieste è una raccolta firme in rete con change.org. La miccia era stata accesa dal Pd locale e alimentata dalla solita schiera dell' intellighenzia politicamente corretta, compresi attori più o meno comici. Solo Claudio Magris ha osato non opporsi a spada tratta alla statua di D' Annunzio nel capoluogo giuliano.

«La biografia letteraria e politica di D' Annunzio rasenta il ridicolo ed espone il buon nome dell' Italia al ludibrio mondiale, ma non è il questo il motivo principale della nostra contestazione: D' Annunzio era un aloglotto e totalmente estraneo alla città» sostiene Alessandro De Vecchi, promotore della petizione. E oltre un migliaio di persone gli vanno dietro nello sputtanamento del poeta guerriero, che nasconde una chiara discriminazione ideologica.

La scultura rappresenta il Vate seduto su una panchina, in borghese, che legge melanconico un libro. L' opera è dello scultore bergamasco Alessandro Verdi. La statua troverà spazio nella centralissima piazza della Borsa. I detrattori di D' Annunzio sostengono che «la collocazione di fronte al palazzo della Camera di Commercio è offensiva».

Alla vigilia della petizione, il Piccolo, quotidiano di Trieste, ha raccolto le voci dei soliti intellettuali, che alimentano il «niet» a D' Annunzio accusandolo, soprattutto, di essere stato un mangia slavi. Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, ha addirittura sostenuto che gli irredentisti come «Nazario Sauro e Cesare Battisti a cui abbiamo dedicato scuole e vie, si rigireranno nella tomba di fronte alla presenza di quella statua». Peccato che Luigi, figlio del martire Battisti impiccato dagli austriaci, partecipò come legionario, al fianco di D' Annunzio, all' impresa di Fiume.

Un altro intellettuale politicamente corretto, il giallista Veit Heinichen, che vive a Trieste, sentenzia bocciando la statua: «Che senso ha? A che futuro porta il nostalgismo?». Forse come tedesco non ha ben presente che quest' anno si ricorda il centenario dell' impresa di Fiume partita da Ronchi dei Legionari, ma che aveva uno snodo importante proprio a Trieste.

Per questo motivo la giunta comunale del capoluogo giuliano ha investito 290mila euro per un grande mostra su D' Annunzio, che verrà inaugurata in luglio. Intitolata Disobbedisco è curata da Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale. La statua costa 20mila euro ed è nata «passeggiando in città con il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Mi ha indicato quelle di Joyce e Svevo. Così è venuta fuori l' idea di una statua per D' Annunzio» ha spiegato Guerri a il Giornale.

Per ora l' unico intellettuale triestino a non sparare a zero sul Vate in bronzo è Magris.

«In questo caso il problema non è la statua, ma avere un giudizio chiaro e onesto su D' Annunzio che, pur avendo scritto tantissime cose anche illeggibili, è autore di alcuni capolavori riconosciuti da tutti e destinati a restare come pochi» ha dichiarato al Piccolo. Il Pd per bocca del capogruppo in comune, Giovanni Barbo, si oppone e propone, al posto del Vate, il pachistano Abdus Salam, premio Nobel per la fisica, che a Trieste ha già il Centro internazionale di Miramare intitolato a suo nome.

