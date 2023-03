Comunicato stampa

giacomo urtis a belve 5

A proposito del suo flirt con Fabrizio Corona, iniziato dopo un incontro in aeroporto, la Fagnani gli chiede se fosse innamorato di Corona, e Urtis rivela: “Sicuramente ero invaghito, sì”. Alla domanda se l’amore fosse ricambiato, Urtis risponde: “Ti direi di sì.” E la Fagnani insiste: “Ma quindi è amicizia o amore?”, “Un ibrido” afferma Urtis svicolando. E allora la Fagnani: “Ma si è sentito in competizione con Nina Moric o con Belen?”, Urtis replica: “Quello che c’era tra me e fabrizio era una cosa a parte”. La Fagnani chiede: “Pero’ non c’e’ mai stato un rapporto d’amore reale, fisico, o si?”, Urtis chiude il discorso: “Puo’ essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre”. E sui suoi attuali rapporti con Corona, ammette: “Ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

E ancora, a ruota libera su Berlusconi: “Simpatizzo per lui e sono molto amico della Fascina”. Quando la Fagnani chiede un giudizio professionale sull’immagine estetica del Cavaliere e prova a chiedere se è il suo medico, lui imbarazzato prima dice “queste cose non le so” poi comincia a tessere le lodi di Berlusconi: “è stato ed è ancora un bell’uomo. La sua bellezza non si può ridurre ad un carattere estetico, Berlusconi è bello a 360 gradi”. E la Fagnani insiste: “Ma il viso, i capelli li avrebbe fatti diversamente?”, Urtis chiude: “no, vanno bene così”. E sull’invito alle non-nozze con la Fascina: “Non sono stato invitato. Avranno invitato parenti stretti”. E quando la Fagnani chiede: “Ma non gli ha fatto nemmeno il regalo?” Urtis risponde scherzando:” no…perche’ sono tirchio”.

giacomo urtis a belve 4

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, finalmente in prima serata il martedì su Rai2. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziosi, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

giacomo urtis a belve 3

Giacomo Urtis, chirurgo dei vip e protagonista di innumerevoli reality, si racconta a Francesca Fagnani a partire dai tanti interventi estetici che hanno completamente cambiato la sua fisionomia. “Molte volte, quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più”. E quando la Fagnani chiede se questo non sia straniante, Urtis risponde: “Sì, fa strano, ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice”. Cambiamenti che sembrano incontrare il favore del pubblico, ma non quello delle app: “Una volta ho provato con Tinder, ma mi scambiano per un fake e mi chiudono il profilo”, dichiara ridendo Urtis.

giacomo urtis a belve 2

Parlando del suo patrimonio e degli ingenti guadagni che Urtis realizza con le cliniche di medicina estetica, rivela: “Io non lo so quanto guadagno, vivo di regali! Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana”. Alla domanda della Fagnani se i soldi li gestisce il padre perché lui è incapace, il chirurgo risponde: “D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto”. Quando la Fagnani chiede perché accetta tutto questo, Urtis risponde: “Mio padre è fatto così… è come il padre di Britney Spears!”

BELVE

giacomo urtis 2

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

