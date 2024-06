28 giu 2024 19:47

"I VOLI PINDARICI DI MISS WYATT SEMBRANO FRUTTO DI ALTERAZIONE ETILICA O DELL’ONTA SUBITA PER IL RIFIUTO DI UN AMANTE" – IL “CORRIERE” DÀ DELL'UBRIACONA A PETRONELLA WYATT, GIORNALISTA INGLESE FAMOSA SOLO PER AVER AVUTO UNA STORIA CON BORIS JOHNSON: "HA VERGATO UN BIZZARRO ARTICOLO PER IL 'TELEGRAPH' IN CUI ACCUSA I MASCHI NOSTRANI DI ESSERE SVERGINATORI DI CAPRE ABISSINE; IGNORANTI; DISCENDENTI DI SCHIAVI E BARBARI; SUCCUBI DI OCCUPANTI; PIGRI..."