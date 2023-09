"UNA VOLTA MI SONO FATTO INETTARE DELLA VODKA SUL BRACCIO" - STEVE-O, STELLA DEL PROGRAMMA JACKASS, RACCONTA ALCUNE DELLE MATTANE PIU' INCREDIBILI DELLA SUA CARRIERA: HA PRESO A CALCI UN ALVEARE, HA SNIFFATO WASABI, SI È FATTO ATTACCARE UNA SANGUISUGA ALL'OCCHIO: "MA LA COSA PIÙ SELVAGGIA CHE HO FATTO È FARMI INIETTARE VODKA CON UNA FLEBO" - DOPO UNA VITA DI ECCESSI, TRA DROGHE, ALCOL E INNUMEREVOLI FRATTURE, STEVE-O HA DECISO DI RIPULIRSI: ORA AL MASSIMO COLLABORA CON LE AZIENDE CHE PRODUCONO ACQUA… - VIDE

steve o. 2

Traduzione dell’articolo di Gabrielle Wilde per https://www.dailystar.co.uk

Steve O, star di Jackass, è noto per le sue acrobazie folli e non delude mai i fan quando si tratta di idee fuori dagli schemi. Una delle sue acrobazie più famose è stata "Wasabi Snooters", in cui, come suggerisce il nome, Steve-O si sniffava righe di wasabi nel naso per scherzo.

In un'altra delle sue acrobazie più pericolose, Steve - O ha deciso di avvolgere un alveare nel nastro adesivo e di giocarci a tetherball. Tuttavia, la star di Jackass ha rivelato quella che ritiene essere la sua acrobazia più selvaggia e pericolosa - quando si è fatto iniettare cinque once (20cl) di vodka nel braccio.

steve o. 10

La star ha dichiarato in esclusiva al Daily Star:" Non saprei proprio da dove cominciare nel tentativo di rispondere a quale sia l'acrobazia più selvaggia. "Che ne dite di quella volta che mi sono fatto iniettare cinque once di vodka in una flebo nel braccio?".

STEVE-O

Intanto, è stato annunciata una nuova collaborazione di Steve, che insieme all'azienda di bevande Liquid Death ha realizzato una bambola voodoo in edizione limitata con all'interno una piccola parte dei suoi capelli, creata da uno stregone. Steve-O ha detto: "Mi diverto un mondo a lavorare con il team. Non solo realizzano un prodotto che adoro, ma hanno sempre idee creative e folli che mi entusiasmano".

steve o. 8

"I Liquid Death mi hanno proposto l'idea e ho pensato che fosse piuttosto inquietante e sconsiderata - ma li amo così tanto che ho detto "fanculo"!".

Le bambole Vodoo sono state realizzate a mano dallo stregone professionista Mystic Dylan. Secondo un rappresentante della Liquid Death: "Sono fatte con i veri capelli di Steve-O che legano la sua anima a ciascuna di esse. "Come prima esperienza interattiva di stuntman della Liquid Death, tutto ciò che farete alla vostra bambola, Steve-O lo sentirà davvero". Sono state realizzate 300 bambole in edizione limitata e le bambole voodoo, completamente naturali e prive di plastica, sono in vendita al prezzo di 135 sterline.

steve o. 6 steve o. 1 steve o. 7 steve o. 3 steve o. 4 steve o. 5 steve o. 9