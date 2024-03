"ZUCKERBERG, HAI PROVATO A SPEGNERE E RIACCENDERE?" – FACEBOOK E INSTAGRAM SONO FUORI USO E GLI INTERNAUTI SI RIVERSANO SU TWITTER PER IMPRECARE – I SOCIAL DI PROPRIETA’ DI "META" SONO OFFLINE IN MOLTI PAESI DEL MONDO: NEL CASO DI FACEBOOK GLI UTENTI VENGONO DISCONNESSI. QUANDO SI PROVA AD ACCEDERE A INSTAGRAM NON SI RIESCE A CARICARE IL FEED...

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Nel pomeriggio del 5 marzo si sono verificati problemi per Facebook e Instagram. Moltissimi utenti non sono più riusciti ad accedere alle loro pagine social: provando a entrare sul browser e sull'app, infatti, non si carica la schermata ma appare una pagina bianca. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate su X (ex Twitter) per riportare i malfunzionamenti dei prodotti di Meta in vari Paesi del mondo. […]

Facebook down: cosa succede Nel caso di Facebook, sito e applicazione effettuano la disconnessione automatica dell'utente quando si prova ad accedere. Se si prova a inserire nuovamente le credenziali d'accesso, sulla piattaforma compare il messaggio "la password che hai inserito non è corretta". O ancora: "Si è verificato un errore imprevisto, prova a effettuare nuovamente l'accesso".

Instagram down: cosa succede Nel caso di Instagram, invece, migliaia di utenti hanno segnalato che non si riesce a caricare il feed e a visualizzare le storie. Anche in questo caso compare una schermata di errore, stavolta però all'interno dell'app o della versione desktop.

