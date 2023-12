29 dic 2023 16:16

RAFFAELLA CARRÀ, LA SANTA LAICA CHE CI MANCAVA - ALDO GRASSO: “È IN ATTO UN PROCESSO LAICO DI BEATIFICAZIONE DI RAFFAELLA CARRÀ: CELEBRAZIONI, TESTIMONIANZE, FILMATI, OPERE LIRICHE (È L’OMAGGIO PIÙ CORAGGIOSO, “RAFFA IN THE SKY”) E ORA “RAFFA”, UNA DOCUSERIE IN TRE PUNTATE DIRETTA DA DANIELE LUCHETTI - PER ADESSO, NELL’IMMAGINE PUBBLICA DI RAFFA È PERMESSA LA “GLORIOLA” DI RAGGI LUMINOSI INTORNO AL CAPO, NON ANCORA IL NIMBO O L’AUREOLA”