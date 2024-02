RAGIONE E RISENTIMENTO – IL CONSIGLIO DI MICHELE MASNERI ("IL FOGLIO") A MARGHERITA AGNELLI: “DOVREBBE CAMBIARE MODELLO DI BUSINESS E IMITARE HARRY E MEGHAN. SE MARGHERITA NON È E NON SARÀ MAI TITOLARE DELLA DICEMBRE, LA CASSAFORTE DELL’IMPERO, DOVREBBE METTERSI L’ANIMA IN PACE, E PUNTARE SU ALTRO, SU UNA SERIE TV SULLA STORIA DELLA VITA SUA. DA “MINA SETTEMBRE” A “MARGHERITA DICEMBRE”. NON VEDETE ANCHE VOI UN’INTENSA ALBA ROHRWACHER GIÀ PRONTA?”

MARGHERITA AGNELLI

Michele Masneri per il Foglio - Estratti

E’assurdo, è intollerabile”, si agita un erede Agnelli al telefono. “Inconcepibile”, pare che commenti con un filo di voce Maria Sole, la più anziana delle sorelle ancora in vita dell’Avvocato, novantottenne. Per tutto il trambusto. I nomi sui giornali. I maggiordomi in procura. Lo sputtanamento. Ma che è. Non si era mai vista una cosa del genere. Gli avvocati di John che dichiarano: “sono vent’anni che una madre perseguita i propri figli”.

Tutto in piazza. Uno scandalo, anche per noi non novantottenni ma nati comunque nel Novecento. Ma, si sa, quella era l’epoca della protezione.

(...)

I DOCUMENTI CONTESTATI DA MARGHERITA AGNELLI SULLA CESSIONE DELLE QUOTE DELLA DICEMBRE A JOHN ELKANN

Oggi invece, è tutto cambiato. Tutto spiattellato su ogni media possibile, e però un po’ ci si chiede chi mai saranno i fruitori di questa storia, chi conosca i nomi, di questa saga analogica. Se vent’anni fa anche il comunista più fricchettone sapeva probabilmente che Gianni era nipote del Senatore e che Susanna era quella che aveva la rubrica su Oggi, oggi chi saprebbe districarsi tra gli oltre cento eredi di un cast complicatissimo. Ma era appunto un’altra epoca. Che finisce nei primi anni Duemila, quando nel frattempo nascono i social. Nel 2004 sorgeva Facebook e l’anno prima era morto l’Avvocato.

Nel 2005 il primo clamoroso segnale, con Lapo esposto coi suoi bagordi e la sfilata dei parenti in ospedale, anche lì qualcosa di inconcepibile prima. Dall’epoca della protezione siamo passati poi a quella dell’esibizione. Oggi il paparazzo è un lavoro che nessuno vuole più fare perché siamo tutti ormai paparazzi di noi stessi. Vite bling ring tra yacht e aerei privati anche e soprattutto non possedendoli. Però quest’epoca fa anche cose buone, dunque ecco un suggerimento.

JOHN ELKANN CON LA MADRE MARGHERITA AGNELLI AL SUO MATRIMONIO CON LAVINIA BORROMEO

Posto che la defatigante vicenda non potrà comunque portare a uno stravolgimento degli assetti dell’azienda – Margherita cedette le sue quote in quella che riteneva una baracca pericolante, cioè la Fiat pre Marchionne – per cui anche se si arrivasse a rimettere in discussione l’eredità di sua madre, se proprio le andasse bene potrebbe rimediare solo nuovi quattrini, che quelli non mancano.

(...)

Se Harry e Meghan hanno appena brevettato il loro sito internet, dopo aver sfornato libri di lamenti e rivendicazioni e podcast e docuserie su loro stessi, i de Pahlen (cognome comitale russo da sposata) non hanno nulla da invidiargli. Anzi, molte più backstories (anche con gli intrighi cremliniani. Il marito di Margherita, appartenente a guerresca prosapia, è infatti secondo prestigiose inchieste americane uno degli uomini di fiducia di Putin in Europa; lui smentisce, e ci diffidò anche, ma che ci possiamo fare).

JOHN ELKANN E MARGHERITA AGNELLI

E poi: tutta una filiera, mal d’amore, patriarcato torinese, maschilismo tossico con quei papà e mamme tutti presi dalle loro feste trascurando i piccini. Insomma: tantissimo “content”, da squadernare anche vista la crisi delle altre dinastie Ferragnez a Milano e Totti a Roma. Praterie. E finalmente “stories” da case non burine modello City Life e Torrino.

Lato tv, visto anche che la storia degli Agnelli è da sempre il feticcio di sceneggiatori e produttori, e visto che la famiglia ha da sempre bloccato soggetti e trattamenti, se Margherita non è e non sarà mai titolare della Dicembre, la cassaforte dell’impero, dovrebbe mettersi l’anima in pace, e puntare su altro, sulla storia della vita sua. I famosi “life rights” che fanno gola a tutti, son suoi! Nessuno può toglierglieli, neanche un Gabetti redivivo. Dunque, che aspetta a “picciarli” a Netflix? Non vedete anche voi un’intensa Alba Rohrwacher già pronta? E Favino già arrota le erre per fare l’Avvocato giovane. E chissà mai che, rivedendosi in scena, anche la povera Margherita trovi pace, tramite la classica catarsi. La fiction potrebbe chiamarsi proprio “Margherita Dicembre”, dopo “Mina Settembre”, che ha avuto molto successo: però su Rai 1.

meghan markle principe harry gianni agnelli al matrimoni della figlia margherita con alain elkann MARGHERITA AGNELLI E JOHN ELKANN MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO gianni agnelli al matrimonio della figlia margherita con alain elkann MARGHERITA AGNELLI MARGHERITA AGNELLI 2