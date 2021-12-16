RAI FLASH! - TUTTI I DIRETTORI DI GENERE SONO STATI APPROVATI ALL’UNANIMITÀ, TRANNE UN VOTO CONTRARIO DI LAGANÀ SU COLETTA E UN’ASTENSIONE DI DI MAJO SU ZAPPI. I VOTI NON SONO ANCORA USCITI…-
RAI FLASH! - TUTTI I DIRETTORI DI GENERE SONO STATI APPROVATI ALL’UNANIMITÀ, TRANNE UN VOTO CONTRARIO DI LAGANÀ SU COLETTA E UN’ASTENSIONE DI DI MAJO SU ZAPPI. I VOTI NON SONO ANCORA USCITI…-
LA VARIANTE OMICRON FA MALE SOPRATTUTTO AGLI ALBERGATORI - L'ORDINANZA CHE IMPONE NUOVE RESTRIZIONI A CHI ARRIVA IN ITALIA (ANCHE DAGLI STATI UE) HA FATTO INCAZZARE IL SETTORE DEL TURISMO, CHE TEME DISDETTE PROPRIO ORA CHE PROVAVA A RIALZARSI - IL PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI, BERNABÒ BOCCA: "DAVVERO INSPIEGABILE, È UN GROSSO DANNO, CHIEDIAMO A DRAGHI DI CAMBIARE"…
AVVISATE I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BRUNETTA È DIVENTATO CINTURA NERA DI JUDO – RENATINO HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO DIRETTAMENTE DAL PRESIDENTE CONI GIOVANNI MALAGÒ E DOMENICO FALCONE, NUMERO 1 FIJLKAM, MA NON È RIUSCITO NEMMENO AD ANNODARSI LA CINTURA – L’ASSIST VINCENTE DI BRUNETTA A MALAGO’ NELLA BATTAGLIA CON SPORT E SALUTE - VIDEO
LA MIGLIO GIOVENTÙ - IL ROMANZO AUTOBIOGRAFICO-LESBO DI ELIANA MIGLIO APPRODA ANCHE A MILANO. L’ATTRICE L’HA PRESENTATO ALLO “SPAZIOBIGSANTAMARTA” IN MEZZO A PERSONAGGI DI SPICCO DELLA “MILANESITÀ”. DEL RESTO, DI FLUIDITÀ SOTTO LA MADONNINA SE NE INTENDONO - L’ESTRATTO HOT DEL LIBRO: “MI TUFFO DENTRO DI LEI. VORREI FARE L’AMORE FACENDOLE UN PO’ MALE. PENSO CHE LE MIE DITA POTREBBERO NON BASTARLE. LA BACIO A LUNGO. LE INFILO LA LINGUA. LA SENTO…”
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
SE BEVETE PER DIMENTICARE PROBLEMI DI CUORE POI VI VENGONO QUELLI VERI, DI PROBLEMI AL CUORE - TROPPO ALCOL FA IMPAZZIRE IL RITMO CARDIACO: UNO STUDIO CITATO DAL PROFESSOR REBUZZI, DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI ROMA, SPIEGA COME SIANO SUFFICIENTI DUE BICCHIERI DI VINO AL GIORNO PER AUMENTARE LA PROBABILITÀ DI SVILUPPARE ARITMIE - QUELLI CHE RIFIUTANO IL VACCINO PER I RARISSIMI EFFETTI COLLATERALI AVRANNO ANCHE SMESSO DI SBEVAZZARE?