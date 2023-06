NO, NON È STATA UNA SCENEGGIATA NAPOLETANA, PROTAGONISTI: ISSO (PUTIN), ESSE (L'AUTOCRAZIA ATTORNO ALLA CORTE DELLO ZAR VLADIMIR) E ‘O MALAMENTE (PRIGOZHIN). FOSSE STATA UNA MESSINSCENA, A PUTIN NON PARTIVA L’EMBOLO. FOSSE STATA UNA FICTION, I POTENTI DEL MONDO AVREBBERO APPARECCHIATO UN BARBECUE IN GIARDINO ANZICHÉ INNESTARE L’ALLARME ROSSO - UN PUNTO DI SVOLTA CHE POTREBBE SEGNARE IL NUOVO CORSO DELLA RUSSIA, DOPO L'ACCORDO CON PRIGOZHIN? SE PARTIRÀ UNA TRATTATIVA DI PACE CON ZELENSKY (CRIMEA ALLA RUSSIA, DONBASS E DINTORNI RESTANO ALL’UCRAINA), ALLORA SI CAPIRÀ CHE I MILIARDI SPESI DAGLI OLIGARCHI PER IL BLITZ DELLA WAGNER NON SONO STATI BUTTATI INVANO: IL POPOLO RUSSO NON PUÒ PERMETTERSI DI VIVERE “SANZIONATO” NÉ HA NESSUNISSIMA VOGLIA DI MANDARE I PROPRI FIGLI A MORIRE PER IL DONBASS. MEGLIO GODERSI “DON MATTEO”, RICORDANDO LE PIROETTE DI DON LURIO...